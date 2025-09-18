Chân dung 'tổng tài' ra hiệu đánh người ở quán cà phê Times City

Nguyễn Văn Thiên là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của công ty có vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Hoạt động chính của doanh nghiệp này là bán khóa học tài chính.

Hình ảnh Nguyễn Văn Thiên cùng nhóm bán tại quán cà phê ở Khu đô thị Times City (Hà Nội). Ảnh chụp màn hình.

Ngày 18/9, thông tin nam nhân viên quán cà phê ở Khu đô thị Times City (Hà Nội) bị hành hung vì nhắc nhở khách hút thuốc trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên ăn mặc lịch sự ra hiệu cho người đi cùng hành hung nhân viên quán cà phê khiến nhiều người bức xúc.

Trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi) xác nhận mình và em trai là nhân vật xuất hiện trong đoạn video nói trên. Cũng trên trang cá nhân, người này giới thiệu mình là Chủ tịch Win Business Academy - công ty chuyên bán khóa học tài chính gia đình.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đào tạo Win Business Academy được thành lập vào tháng 11/2022 tại Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, thường trú tại Đan Phượng, Hà Nội). Thiên đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của Win Business Academy.

Công ty có vốn điều lệ là 3 tỷ đồng , trong đó Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng , sở hữu 61% cổ phần, các cổ đông còn lại gồm: Vũ Thùy Trang góp 270 triệu, sở hữu 9% cổ phần; Ngô Tiến Thanh, Nguyễn Tiến Mạnh và Trương Thị Thanh Mai mỗi người góp 300 triệu, sở hữu 10% cổ phần/người.

Ngành nghề kinh doanh chính của Win Business Academy là giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn...

Công ty này từng mở khóa đào tạo tài chính gia đình online hồi tháng 7, một khóa học có giá 1 triệu đồng nhưng được giảm còn 299.000 đồng.

Liên quan sự việc đang gây ồn ào trên mạng xã hội, Thiên cho hay khi đến quán cà phê vào chiều 17/9, anh mang theo một tẩu thuốc mới được tặng và chỉ thử kiểm tra vì thấy bị tắc, khẳng định "không hề có hành vi hút thuốc trong quán".

Khi nhân viên nhắc nhở về việc quán có quy định không hút thuốc, Thiên cho biết nam nhân viên nói nhỏ, không có chủ ngữ rõ ràng nên nghĩ không phải mình nên tiếp tục xử lý tẩu thuốc. Người này cho biết sau đó đã bị nhân viên quán cà phê xúc phạm, dẫn tới tình huống xô xát như trong video đang lan truyền. Thiên cho biết đang yêu cầu trích xuất camera đầy đủ nguyên nhân dẫn tới sự việc.

Trước đó, bà X. - mẹ của nạn nhân, nam nhân viên tên M.Đ. (sinh năm 1997) - cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 17/9 tại quán cà phê thuộc sở hữu của gia đình. Nhóm khách, gồm 5-6 người, là khách từng đến quán vài lần.

Thấy nhóm khách hút thuốc, M.Đ. phải ra nhắc nhở 2-3 lần nhưng hành vi vẫn tiếp diễn. Sau đó khi anh trở lại quầy thu ngân thì bị một thành viên trong nhóm khách tiếp cận và đấm vào mặt. Sau sự việc, nhóm khách bỏ đi mà không xin lỗi hay có hành động giải quyết với quán cà phê.

Đến sáng nay 18/9, con trai bà vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ, không thể ăn uống vì một bên mặt đau, sưng do bị đánh. Gia đình bà X. cũng đã ra cơ quan công an phường Vĩnh Tuy trình báo sự việc.