Bầu Đoan trước khi bị bắt

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, được biết đến là vị đại gia đứng sau loạt dự án bất động sản nghìn tỷ ở Thanh Hóa.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á. Ảnh: TĐĐA.

Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á. Theo thông tin được công bố, vị doanh nhân bị điều tra vì liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Đến đêm 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan.

Loạt dự án bất động sản nghìn tỷ của bầu Đoan

Ông Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, là một trong những gương mặt doanh nhân nổi bật nhất của xứ Thanh. Ông không chỉ được biết đến trong vai trò “ông bầu” của CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa, mà còn được xem là biểu tượng thành công của giới kinh doanh địa phương.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1996 với Công ty Đông Á, khi đó chỉ là một doanh nghiệp xây lắp nhỏ với vốn điều lệ 10 tỷ đồng , ông Đoan đã đưa thương hiệu Đông Á phát triển thành một tập đoàn đa ngành, đặc biệt ghi dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản.

Trong suốt gần 3 thập kỷ, Tập đoàn Đông Á liên tục mở rộng quy mô, tăng vốn và đầu tư mạnh vào những dự án lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2020, vốn điều lệ của Công ty Bất động sản Đông Á đã tăng lên 689 tỷ đồng , trong đó ông Cao Tiến Đoan nắm giữ 57,71% cổ phần, giữ vai trò cổ đông chi phối. Đến tháng 4/2025, tỷ lệ sở hữu của ông tiếp tục tăng lên mức 84,5%, biến ông trở thành “ông chủ tuyệt đối” tại Đông Á, trong khi 14,5% còn lại thuộc về 2 cá nhân là ông Nguyễn Hữu Dương và ông Nguyễn Trọng Tư.

Song song với quá trình tăng vốn, Tập đoàn Đông Á cũng liên tục mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn, du lịch và hạ tầng. Tập đoàn này được cho là đã đầu tư tổng cộng khoảng 10.000 tỷ đồng vào các dự án lớn tại Thanh Hóa, góp phần định hình diện mạo đô thị của tỉnh trong nhiều năm qua.

Sau nhiều năm triển khai, dự án khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn vẫn bị bỏ hoang. Ảnh: Phối cảnh của Đông Á.

Những công trình tiêu biểu có thể kể đến như: Khu đô thị mới ven sông Hạc (37 ha, tổng vốn 1.980 tỷ đồng ), chung cư Đông Á Riverside (2 ha, 650 tỷ đồng ), tòa nhà văn phòng - khách sạn Đông Á (1.600 m2, 250 tỷ đồng ), Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (60,46 ha, 5.000 tỷ đồng ), Khu du lịch sinh thái - văn hóa núi Trường Lệ (146 ha, 3.000 tỷ đồng ) hay Khu đô thị mới Quảng Tân (15 ha, 350 tỷ đồng ).

Dẫu gắn liền với những dự án nghìn tỷ, không ít dự án của Tập đoàn Đông Á đến nay vẫn rơi vào tình cảnh ì ạch, để lại những khu đất bỏ hoang. Tiêu biểu là Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn. Được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận từ ngày 19/5/2004, sau hơn 20 năm, khu đất 60 ha vẫn chỉ là bãi cát trống, chưa hề thành hình một đô thị sinh thái như từng quảng bá.

Không chỉ chậm tiến độ, Tập đoàn Đông Á còn vướng vào tranh chấp pháp lý. Đầu năm 2024, doanh nghiệp này khởi kiện UBND TP Thanh Hóa liên quan đến dự án Khu đô thị ven sông Hạc. Đông Á yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 69 ngày 9/4/2019 và Thông báo số 133 ngày 24/6/2019, trong đó có việc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo mặt bằng quy hoạch số 731/QĐ-UBND ngày 22/1/2020. Doanh nghiệp đồng thời đòi bàn giao 196 lô đất tái định cư, tương đương 3,5 ha đất, tại khu vực này.

Ông chủ của CLB bóng đá Thanh Hóa

Không chỉ giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Đông Á, ông Cao Tiến Đoan còn là người đại diện pháp luật tại CTCP Tập đoàn Doanh nhân Thanh Hóa - một doanh nghiệp được giới thiệu thành lập vào tháng 3/2018, đặt trụ sở chính tại tòa nhà Đông Á, số 11A1 Tân Hương, tỉnh Thanh Hóa.

Công ty này được hình thành với định hướng tập hợp cộng đồng doanh nhân địa phương, tạo sân chơi kết nối và thúc đẩy hoạt động hợp tác, đầu tư giữa các thành phần kinh tế trong tỉnh.

Song song với vai trò doanh nhân, vị doanh nhân còn bước chân vào lĩnh vực thể thao với dấu ấn rõ nét tại bóng đá Thanh Hóa. Đầu năm 2020, ông chính thức nhận bàn giao quyền quản lý và điều hành CLB bóng đá tỉnh Thanh Hóa. Việc chuyển giao này được kỳ vọng mang lại sự ổn định và chiến lược phát triển lâu dài cho đội bóng.

Đến cuối tháng 11/2020, Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa chính thức được thành lập, với vốn điều lệ 36 tỷ đồng .

Từ đây, đội bóng mang tên CLB Đông Á Thanh Hóa, do ông Cao Tiến Đoan làm Chủ tịch. Giám đốc điều hành là con trai ông Đoan - Cao Hoàng Đức.

Dưới thời bầu Đoan, CLB Đông Á Thanh Hóa đã có một mùa giải thành công vào năm 2023 khi giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2023, Siêu cúp Quốc gia 2023, và vị trí thứ 4 tại V-League.