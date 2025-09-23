Chạm đến nỗi đau và nghị lực của bệnh nhân ung thư

“Nắng hanh” là tiểu thuyết ngọt ngào, tinh tế gieo vào lòng độc giả những cảm xúc trong veo, chân thành về thanh xuân, tình bạn, tình thân, tình yêu… và cả những nỗi đau không tên mà một cô gái tuổi mười tám có thể mang trong tim.

Tác giả sách là Má Bánh Bao - tên thật là Kim Ngân, sinh viên Đại học Ngoại thương TP.HCM. Cuốn sách tựa vạt nắng nhẹ tênh cuối chiều, nhưng đủ để sưởi ấm cả những tâm hồn đang loay hoay đi tìm ý nghĩa cuộc sống.

Từ nhỏ tới lớn, Đông Nghi, nhân vật chính của truyện, chưa từng có một mùa hè nào đáng nhớ. Cuộc sống của cô xoay quanh những cụm từ “ăn ngủ”, “đọc truyện tranh”, “than thở”, với một sự nhàm chán đến tẻ nhạt. Nhưng chính cô gái ấy, với bao câu hỏi lửng lơ về sự vô vị của đời mình, lại bất ngờ bước vào một mùa hè rất khác. Một mùa hè có nắng gắt, có mưa rào, và có những rung động đầu đời dành cho một chàng trai tên Nam Phong.

Sách Nắng hanh. Ảnh: Nanubooks

Đó cũng là lần đầu tiên Đông Nghi hiểu thế nào là cảm xúc “rung rinh” của tuổi mới lớn, nhẹ nhàng, trong sáng, nhưng đủ để khắc ghi mãi về sau. Nhưng điều đặc biệt ở Nắng hanh không chỉ nằm ở những cảm xúc đầu đời, mà còn ở hành trình Đông Nghi trải qua, từ vô lo đến dần thấu hiểu nỗi đau của người khác, từ lạc lõng đến trưởng thành, từ vô cảm đến biết yêu thương và trân trọng những mối quan hệ quanh mình.

Điểm đặc biệt tạo nên chiều sâu của Nắng hanh chính là sự lồng ghép tinh tế những nỗi đau mà ít ai muốn đối diện, căn bệnh ung thư. Ở đây, độc giả sẽ không chỉ thấy câu chuyện tình yêu học trò đơn thuần, mà còn là câu chuyện của những người trẻ phải đối mặt với sự mong manh của sinh mệnh, sự bất lực khi biết rằng thời gian không còn nhiều, và nghị lực phi thường để sống trọn từng ngày một cách xứng đáng.

Tác giả Má Bánh Bao đã không biến những bệnh nhân ung thư thành biểu tượng của nỗi buồn, mà cho họ tiếng nói, ánh sáng và một niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống. Những nhân vật ấy hiện lên không bi lụy, không gượng ép nước mắt, mà chân thật đến nao lòng. Họ đau đớn, nhưng vẫn cười. Họ yếu đuối, nhưng vẫn chọn mạnh mẽ. Họ không sống để chờ đợi phép màu, mà chính họ là phép màu của nhau.

Tác phẩm khắc họa rất rõ nét sự chông chênh, hoang mang của lứa tuổi vừa chạm ngõ trưởng thành. Đông Nghi, với biết bao câu hỏi không lời đáp: “Lẽ nào đời mình cứ mãi vô vị thế sao?” - là đại diện cho rất nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm giá trị sống, lý do để mỉm cười, và dũng khí để yêu thương. Từng trang truyện là một lát cắt chân thật về những giằng xé nội tâm, về nỗi cô đơn mà người trẻ thường giấu kín, về áp lực từ học tập, kỳ vọng của gia đình, và cả những tổn thương tưởng chừng như không thể lành lại.

Má Bánh Bao đã chọn một cách kể chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng như chính cái tên Nắng hanh. Không quá nhiều triết lý, không nặng nề đạo lý, tác phẩm mang lại cảm giác gần gũi, thân thương như những dòng nhật ký được viết từ một cô bạn cùng lớp, người luôn sẵn lòng lắng nghe và đồng hành.

Trong Nắng hanh, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất cũng được trân trọng: một ánh nhìn lặng lẽ, một buổi chiều rong chơi, một lần nắm tay thật khẽ... Cuốn sách không chạy theo drama nhưng vẫn đủ khiến người đọc ngậm ngùi, xúc động, thậm chí thấy bản thân mình trong từng nhân vật.

Má Bánh Bao đã viết nên câu chuyện này từ những cảm xúc thật, trải nghiệm thật. Trong một lần khám bệnh một mình giữa thành phố đông đúc, cô gái mười tám tuổi ấy bất chợt nhớ nhà, thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. Chính khoảnh khắc đó đã gieo mầm cho một câu chuyện vừa ấm áp vừa buồn thương, như ánh nắng hanh hao giữa mùa hè: Dịu dàng nhưng da diết.

Thông qua tác phẩm, tác giả Má Bánh Bao gửi thông điệp về sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Ảnh: Nanubooks.

Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi đến độc giả, Má Bánh Bao đã nói: “Sống trọn vẹn là điều mình luôn muốn nhắn nhủ.” Trong Nắng hanh, “sống trọn vẹn” không phải là sống bùng cháy, sống hào nhoáng, mà là biết quý từng khoảnh khắc, từng con người đi ngang đời mình. Là dũng cảm nói lời yêu thương, dám tha thứ, dám hy vọng và không hối hận với những điều đã chọn.

Đó cũng là điều mà Đông Nghi, cô gái tưởng như vô cảm, đã học được sau mùa hè ấy. Và biết đâu, chính độc giả cũng sẽ tìm thấy điều gì đó cho riêng mình khi gấp lại trang cuối cùng của cuốn sách.

“Nắng hanh” là một tác phẩm chân thành. Và sự chân thành ấy chính là điều khiến nó đáng quý. Với những ai từng có một thanh xuân đơn điệu, từng loay hoay giữa ngã ba cuộc đời, từng yêu thương mà không dám nói, cuốn sách này là một lời thủ thỉ, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, về việc ai trong chúng ta cũng xứng đáng được chữa lành, được yêu thương và được sống trọn vẹn.

Giữa một rừng những cuốn tiểu thuyết tuổi teen đầy drama, Nắng hanh nổi bật theo cách rất riêng, như một cơn gió mát lành, như ánh nắng cuối chiều, nhắc nhở ta về những điều tử tế, về sức mạnh của sự kết nối giữa người với người, và về vẻ đẹp tinh khôi của một mùa hè mà ai cũng sẽ nhớ mãi trong đời.

“Nếu có một mùa hè nào đó khiến bạn thay đổi mãi mãi - thì Nắng hanh chính là mùa hè ấy”.