Cha Yamal bị chế giễu

Mounir Nasraoui – cha của thần đồng Lamine Yamal – trở thành tâm điểm của sự chế giễu trên mạng xã hội sau những phát ngôn gây chú ý.

Yamal có trận đấu đáng quên ở El Clasico.

Trước thềm El Clásico tại sân Santiago Bernabéu vào tối 26/10, ông Nasraoui làm nóng không khí bằng một buổi livestream trên mạng. Trong bộ áo đấu Barcelona, ông vừa nấu ăn vừa tuyên bố đầy ẩn ý: “Tôi nấu chúng ở đây, còn con trai tôi nấu chúng trên sân!”

Lời nói này nhanh chóng được hiểu như một sự thách thức trực tiếp nhắm vào Real Madrid. Câu nói của Nasraoui ngay lập tức lan truyền trên mạnh xã hội, đặc biệt sau khi Barcelona thua Real Madrid 1-2. Nhiều người hâm mộ mỉa mai rằng cả Yamal và cha mình đã bị Real Madrid “nuốt chửng”.

Những gì diễn ra trên sân Bernabéu hoàn toàn trái ngược với sự tự tin của cha con Yamal. Lamine có một trận đấu đáng quên: không bàn thắng, không kiến tạo, không cú sút trúng đích nào và để mất bóng tới 21 lần.

Sau trận, căng thẳng không chỉ dừng lại trên sân. Yamal bị các cầu thủ Real Madrid, bao gồm Vinícius Júnior và Dani Carvajal, chế nhạo vì màn trình diễn mờ nhạt. Giữa lằn ranh căng thẳng, Nasraoui lại lên Instagram để bảo vệ con trai.

Ông đăng ảnh Yamal từ buổi phỏng vấn với Ibai Llanos, kèm chú thích: “May mắn cậu ấy chỉ mới 18 tuổi. Gặp lại ở Barcelona!” Lời nói này, dù được Marca mô tả là một nỗ lực bào chữa cho màn trình diễn kém cỏi của con trai, lại bị nhiều người xem là sự thách thức ngầm, ám chỉ Yamal sẽ “trả thù” ở trận lượt về tại Camp Nou.

Tuy nhiên, chính câu nói này đã mở đường cho làn sóng chế giễu dữ dội nhắm vào Nasraoui và con trai mình. Một người hâm mộ mỉa mai: “Cha Yamal vẫn đang ồn ào trên Instagram, ai đó bảo ông ấy con trai đã bị 'nấu chín' rồi đi!” Không chỉ fan Real Madrid, một số cổ động viên Barcelona cũng bày tỏ lo ngại rằng những phát ngôn của Nasraoui có thể gây áp lực không cần thiết lên Yamal.