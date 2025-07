Cha Eun Woo cạo đầu, chuẩn bị nhập ngũ

Cha Eun Woo xuất hiện với mái tóc cạo trọc, chuẩn bị nhập ngũ ngày 28/7. Anh sẽ phục vụ trong ban nhạc quân đội.

Tối 27/7, Cha Eun Woo (ASTRO) bất ngờ xuất hiện trên livestream YouTube cá nhân, chia sẻ diện mạo mới với mái đầu cạo sát. Đây là động thái chuẩn bị cho việc nhập ngũ vào ngày 28/7.

Nam ca sĩ - diễn viên bày tỏ cảm giác bối rối, đồng thời hài hước cho biết đây là lần đầu tiên anh để tóc ngắn đến vậy kể từ khi hai tuổi. Trong buổi phát sóng, anh gửi lời chào tạm biệt người hâm mộ và hỏi đùa liệu kiểu tóc "xuống tóc" này có hợp với mình không.

Hình ảnh Cha Eun Woo chia sẻ vào tối 27/7. Ảnh: @chaeunwoo.

Trước đó, công ty quản lý Fantagio xác nhận Cha Eun Woo đã nhận thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự từ Cục Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc. Bắt đầu từ ngày 28/7, anh sẽ tham gia khóa huấn luyện cơ bản và phục vụ trong ban nhạc quân đội.

Dù tạm vắng bóng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, Cha Eun Woo vẫn còn một số dự án chờ ra mắt, gồm phim điện ảnh The First Ride, chương trình Netflix The Wonder Fools, cùng một album chưa ấn định ngày phát hành.

Cha Eun Woo sinh năm 1997, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu Hàn Quốc. Anh ra mắt công chúng lần đầu với vai trò diễn viên qua phim điện ảnh My Brilliant Life (2014), nhưng thực sự được biết đến rộng rãi nhờ hoạt động cùng nhóm nhạc ASTRO và các vai diễn truyền hình.

Cha Eun Woo nổi bật nhờ ngoại hình điển trai, thường được truyền thông gọi là “gương mặt thiên tài” của Kpop. Anh từng tham gia nhiều bộ phim được yêu thích như My ID is Gangnam Beauty (2018), True Beauty (2020), Island (2022). Anh cũng hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo.

ASTRO là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 6 thành viên: MJ, JinJin, Cha Eun Woo, Moonbin (đã qua đời năm 2023), Rocky (đã rời nhóm), và Sanha. Nhóm được thành lập bởi công ty Fantagio và chính thức ra mắt vào tháng 2/2016 với mini album Spring Up.