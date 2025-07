Cần tẩy chay nghệ sĩ như Bình 'Gold'

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, bên cạnh việc xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, những trường hợp nghệ sĩ như Bình 'Gold' cần phải chịu thêm các biện pháp chế tài về mặt văn hóa.

Chỉ trong thời gian ngắn, Bình ‘Gold’, nghệ sĩ được biết đến với loạt bản rap như Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết, vướng loạt bê bối. Ngày 26/7, Công an TP Hà Nội cho biết rapper bị bắt giữ vì hành vi cướp taxi. Vài ngày trước đó, Bình Gold vừa bị CSGT bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau khi yêu cầu dừng xe, lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát đối với Vũ Xuân Bình. Kết quả kiểm tra cho thấy Bình ‘Gold’ dương tính với chất ma túy (loại cần sa, bồ đà).

Những năm qua, tên tuổi của Bình ‘Gold’ cũng gắn liền với tai tiếng và bất ổn. Trang cá nhân của rapper này là những bài đăng, hình ảnh với nội dung tục tĩu, phản cảm.

Thậm chí, ở thời điểm đang bị xử lý vì hành vi vi phạm pháp luật, tài khoản của Bình ‘Gold’ vẫn đăng tải nội dung được cho là thách thức, mất kiểm soát.

Theo chuyên gia, đối với những nghệ sĩ bất chấp pháp luật như Bình 'Gold', cần phải trả giá. Ngoài việc đối diện với mức xử phạt theo hành lang pháp lý, công chúng cần tẩy chay triệt để rapper này khỏi giới showbiz.

Hệ lụy từ bê bối của Bình 'Gold'

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết việc Bình 'Gold' liên tiếp vi phạm pháp luật không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân anh ta, mà còn kéo theo hệ lụy nặng nề cho cả giới rapper và nghệ sĩ trẻ nói chung.

Trong mắt công chúng, nghệ sĩ không chỉ là người biểu diễn - họ là hình mẫu, là người truyền cảm hứng, là đại diện cho một bộ phận văn hóa đương đại. Khi một người có sức ảnh hưởng công khai vi phạm pháp luật, đặc biệt với hành vi bạo lực và sử dụng chất cấm, thì cái mất không chỉ là hình ảnh của một cá nhân, mà là uy tín và vị thế của cả một cộng đồng nghệ thuật đang phấn đấu để được công nhận rộng rãi hơn nữa.

"Rap Việt vốn đã phải vượt qua không ít định kiến để được nhìn nhận như một dòng chảy nghệ thuật nghiêm túc, góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc nước nhà. Nhưng chỉ cần một vài trường hợp như Bình Gold vướng vào pháp luật, tất cả nỗ lực đó dễ bị phủ bóng. Xã hội sẽ lại đặt câu hỏi: Liệu rap có phải là nơi dung dưỡng bạo lực, lệch chuẩn, chất gây nghiện? Liệu nghệ sĩ trẻ có đang sống quá tự do trong một thế giới không giới hạn?", PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

Theo ông, bên cạnh việc xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, những trường hợp nghệ sĩ như Bình 'Gold' cần phải chịu thêm các biện pháp chế tài về mặt văn hóa - bởi họ không chỉ là công dân vi phạm pháp luật, mà còn là người có sức ảnh hưởng, có khả năng định hình hành vi xã hội, đặc biệt với giới trẻ. Trong bối cảnh văn hóa đại chúng lan tỏa mạnh mẽ qua mạng xã hội, việc để một nghệ sĩ từng vướng vòng lao lý tiếp tục hoạt động công khai mà không có biện pháp kiểm soát là rất nguy hiểm.

Cơ quan chức năng về văn hóa hoàn toàn có thể và nên áp dụng các hình thức như đình chỉ biểu diễn, cấm lưu hành tác phẩm trong một thời gian nhất định, không cho phép xuất hiện trên các nền tảng chính thống… Điều này không nhằm “đánh gục” một cá nhân, mà để bảo vệ giá trị chuẩn mực của nghệ thuật, để gửi đi thông điệp rõ ràng rằng: tài năng không thể đứng trên đạo lý, và không có ai được phép lấy hào quang nghệ thuật để che đậy hành vi lệch chuẩn.

"Ai vi phạm, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cộng đồng và trước ngành nghề mà họ đang đại diện. Nghệ sĩ không chỉ cần được định hướng về chuyên môn, mà còn cần được nhắc nhở thường xuyên về đạo đức công chúng, về giới hạn mà họ không được phép vượt qua. Đó chính là sự nghiêm khắc cần thiết để giữ gìn một môi trường nghệ thuật trong sạch, có trách nhiệm", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Từ những bê bối liên tiếp của Bình 'Gold' hay vụ việc NTK Nguyễn Công Trí bị bắt vì liên quan đến ma túy, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng đã đến lúc người nổi tiếng, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ, cần có một cuộc “thức tỉnh tập thể” về vai trò, trách nhiệm và chuẩn mực nghề nghiệp của chính mình. Sự nổi tiếng không thể chỉ được hiểu như ánh hào quang thuần túy, mà phải gắn với trách nhiệm xã hội đi kèm. Mỗi phát ngôn, hành vi, lối sống của người nổi tiếng đều có sức lan tỏa lớn và vì thế, càng cần sự tỉnh táo và bản lĩnh để không bị cuốn theo vòng xoáy cám dỗ.

"Đã đến lúc người nghệ sĩ không chỉ chú trọng đến việc tỏa sáng trên sân khấu, mà còn phải nghiêm túc xây dựng hình ảnh tử tế ngoài đời sống. Cần hiểu rằng, trong thời đại số, mọi hành vi đều có thể bị phơi bày, mọi sai lầm đều có thể khiến sự nghiệp sụp đổ trong chớp mắt. Không thể viện lý do 'áp lực sáng tạo' hay 'tự do cá nhân' để biện minh cho việc sử dụng chất cấm hay vi phạm pháp luật. Tự do đi cùng với kỷ luật. Sáng tạo đi cùng với đạo đức. Đó là nguyên lý tối thiểu của một xã hội lành mạnh và một môi trường nghệ thuật bền vững", vị này nói thêm.

Bình 'Gold' đối diện mức án nào?

Ở góc độ pháp lý, luật sư Huỳnh Thanh Tâm (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết trường hợp Bình 'Gold' sử dụng trái phép chất ma túy và đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế hoặc đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy hoặc đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế thì có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 256a Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, năm 2025). Tái phạm về tội này thì bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm (khoản 2 Điều 256a).

Cơ quan điều tra cũng có thể mở rộng điều tra xem xét liệu Bình 'Gold' có các hành vi về tàng trữ, mua bán trái phép ma túy không. Trường hợp có dấu hiệu về các tội này thì Bình 'Gold' sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự riêng rẽ đối với từng hành vi trên.

Với hành vi rapper điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, liên tục tạt đầu các xe di chuyển cùng chiều trên cao tốc là xâm phạm trực tiếp đến trật tự chung, vi phạm nếp sống văn minh, quy tắc của cuộc sống, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hành vi này có thể phạm vào tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự. Mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức, dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; tái phạm nguy hiểm… thì có thể bị phạt tù từ 22 năm đến 7 năm. Trường hợp cơ quan chức năng xác định hành vi của Bình 'Gold' chưa đến mức xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng thì có thể xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật tự công cộng theo quy định tại Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Cuối cùng, với hành vi chiếm đoạt tài sản, cụ thể là dùng vũ lực đối với tài xế taxi để lấy điện thoại, tiếp tục uy hiếp dùng vũ lực buộc tài xế phải lái xe theo chỉ đạo của Bình, sau khi tài xế tháo chạy ra khỏi xe, người này đã chiếm đoạt luôn taxi, trên xe còn có các tài sản khác, Bình 'Gold' có thể đối diện mức phạt tù từ 3 đến 10 năm. Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, bị phạt từu 12 năm đến 20 năm. Nếu trên 500 triệu đồng, rapper này bị phạt từ từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, theo Điều 168 Bộ luật Hình sự.