Sở Văn hóa nói về việc NTK Công Trí bị bắt vì ma túy

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết người nổi tiếng cũng là công dân. Khi vi phạm pháp luật, họ bị xử lý theo đúng quy định.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 24/7, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận câu hỏi về vụ việc NTK Công Trí bị bắt vì liên quan đến ma túy.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết người nổi tiếng, nghệ sĩ đều là công dân. Khi vi phạm pháp luật, họ đều bị xử lý theo đúng quy định.

"Về phía Bộ Văn hóa có bộ quy tắc ứng xử dành cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật để hướng dẫn, khuyến cáo nghệ sĩ ứng xử ra sao. Còn khi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định", Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết.

NTK Công Trí sụp đổ hình ảnh sau khi bị bắt vì ma túy.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra chiều cùng ngày, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cũng đề cập đến vụ NTK Công Trí bị bắt vì liên quan đến ma túy và việc nhiều nghệ sĩ Việt vướng lao lý thời gian gần đây.

Ông Trần Hướng Dương cho biết: "Mọi hành vi trái pháp luật, từ vi phạm giao thông đến những tội danh nghiêm trọng hơn, đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng quy định, không có vùng cấm hay ngoại lệ".

Theo Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nghệ sĩ càng phải tuân thủ theo quy định pháp luật.

Ngày 23/7, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện. Hiện Công an TP.HCM đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Trí, sinh năm 1978, được biết đến là một trong những nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam. Trong hơn 20 năm sự nghiệp, Công Trí đã tạo dấu ấn trên bản đồ thời trang, chinh phục nhiều giải thưởng, gặt hái thành công.