Sở Văn hóa TP.HCM rà soát nội dung cuộc họp báo của Jack

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ rà soát, đánh giá lại toàn bộ nội dung buổi họp báo của ca sĩ Jack trước đó.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 24/7, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận câu hỏi về sự việc ca sĩ Jack tổ chức họp báo trước đó.

Ông Trần Minh Khiêm, Trưởng Phòng báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác nhận đã chấp thuận cho công ty J-97 Promotion để tổ chức họp báo công bố dự án mới của Jack vào ngày 16/7.

Ông Trần Minh Khiêm, Trưởng Phòng báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin về vụ việc của Jack. Ảnh: Liên Phạm.

Trước câu hỏi về việc nội dung họp báo của Jack tập trung nói về đời tư, ít thông tin công bố dự án, ông Trần Minh Khiêm cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ buổi họp báo. Sau đó, Sở Văn hóa sẽ có thông tin tới báo chí khi có kết quả.

"Từ trước tới nay, Sở Văn hóa chưa xử phạt vi phạm hành chính trường hợp nào liên quan đến việc tổ chức họp báo sai với nội dung đã cấp phép", Trưởng Phòng báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết.

Vào ngày 16/7, Jack tổ chức buổi họp báo tại TP.HCM sau vài năm không xuất hiện trước truyền thông.

Sự kiện được livestream trên kênh chính thức của J97 Promotion, công ty quản lý Jack, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Họp báo không có hỏi đáp từ nghệ sĩ - báo giới, đơn vị truyền thông như thường lệ.

Jack tại buổi họp báo ngày 16/7.

Ban đầu, ê-kíp của Jack thông báo họp báo có nội dung giới thiệu các dự án âm nhạc, đánh dấu cột mốc mới từ nam ca sĩ. Song sau hơn hai tiếng đồng hồ, hai mẹ con Jack chỉ tập trung nói về ồn ào đời tư liên quan đến ca sĩ những năm qua. Những dự án mới như series âm nhạc Trạm dừng chân hay album phòng thu chỉ được nhắc đến trong vài phút ngắn ngủi ban đầu, thông qua lời giới thiệu từ đại diện truyền thông nam ca sĩ.

Trong họp báo, mẹ nam ca sĩ chia sẻ hơn một tiếng về ồn ào liên quan đến Thiên An. Bà Loan phủ nhận các thông tin Jack chỉ chu cấp 5 triệu đồng hàng tháng cho con gái hay ép Thiên An phá thai...

Cuối họp báo, bà Loan gửi thông điệp đến Thiên An. "Có một vấn đề quan trọng vô cùng. Đây cũng là một trong nhiều lý do An không là con dâu hay người vợ của gia đình. Điều này An biết rất rõ. Tại họp báo này, cô hứa giữ bí mật này cho con. Đây là sự tử tế cuối cùng cô dành cho con. Cô sẽ giấu điều này đến cuối đời", mẹ Jack nhấn mạnh.