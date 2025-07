Vì sao Quyền Linh, Doãn Quốc Đam quảng cáo sai nhưng chưa bị xử phạt

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết hợp đồng quảng cáo của Quyền Linh, Doãn Quốc Đam với doanh nghiệp đã chấm dứt từ hai năm trước.

Tại buổi họp báo thường kỳ Quý II do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do nhận được câu hỏi về lý do hai nghệ sĩ Quyền Linh và Doãn Quốc Đam có hành vi quảng cáo sai sự thật nhưng chưa bị xử phạt.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết cơ quan chức năng đã mời hai nghệ sĩ này làm việc, đồng thời phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để đánh giá cụ thể nội dung quảng cáo.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết, hợp đồng quảng cáo của hai nghệ sĩ với doanh nghiệp đã chấm dứt từ hai năm trước.

"Theo quy định hiện hành, thời hiệu xử phạt là dưới hai năm. Ngoài ra, mức độ vi phạm trong quảng cáo chưa được xác định rõ ràng. Vì vậy, Cục có nhắc nhở các nghệ sĩ. Đồng thời, hai nghệ sĩ bày tỏ sẽ phối hợp với Cục trong truyền thông, thông tin rõ hơn đến các nghệ sĩ khác để nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia quảng cáo", ông Lê Quang Tự Do nói.

Hình ảnh Doãn Quốc Đam xuất hiện trong quảng cáo sữa.

Trong khuôn khổ buổi họp báo, ông Lê Quang Tự Do thông tin thêm về quy trình kiểm soát sự hiện diện của người nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông và không gian mạng trong trường hợp vi phạm.

Theo đó, quy trình này đã được xây dựng từ năm ngoái nhưng chưa triển khai được trên thực tế do chưa có trường hợp cụ thể để áp dụng thử nghiệm.

"Hiện chưa có quy định pháp luật nào cấm người nổi tiếng vi phạm Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, người nổi tiếng xuất hiện trên báo chí, truyền hình. Tuy nhiên, Cục mong muốn sẽ thể chế hóa vấn đề này thành quy định pháp luật để việc thực hiện hiệu quả, có sức răn đe", Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nói thêm.

Trước đó, MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam bị phản ánh quảng cáo thổi phồng chức năng sản phẩm. Doãn Quốc Đam từng xuất hiện trong video quảng cáo Cilonmum - sản phẩm nằm trong đường dây 573 nhãn hiệu sữa giả. Thời gian qua, loạt người nổi tiếng như BTV Quang Minh, Vân Hugo, MC Hoàng Linh đã bị xử phạt vì quảng cáo sữa giả. MC Hoàng Linh bị phạt 107,5 triệu đồng. Mức phạt đối với Quang Minh, Vân Hugo lần lượt là 37,5 triệu đồng và 70 triệu đồng. Ngoài ra, họ lên tiếng xin lỗi, đính chính thông qua trang cá nhân.