Cha đẻ của trái phiếu euro-đôla

Trong khi cộng đồng châu Âu đang tập trung sự chú ý vào liên minh tiền tệ, Sigmund vẫn mải miết nghiên cứu xem làm thế nào để tiến hành tích hợp các thị trường vốn ở châu Âu.

Thông qua Kuhn Loeb - ngân hàng nằm ở tuyến đầu của New York - ông đã tận mắt trải nghiệm cách các tổ chức tài chính hùng mạnh ở Phố Wall tổ chức và điều phối hoạt động bảo lãnh trái phiếu quy mô lớn; rõ ràng Paris và Frankfurt không có tầm nhìn chiến lược về tài chính như vậy.

Thực tiễn 4 lần tiến hành huy động vốn quy mô lớn cho Liên minh Than-Thép tại thị trường tài chính New York đã củng cố niềm tin của Sigmund trong việc xây dựng một xanh-đi-ca tài chính vững mạnh ở châu Âu.

Khó khăn là điều hiển nhiên, các nước châu Âu tuy có thị trường chung nhưng chủ yếu vẫn là thị trường thương mại chứ không phải thị trường vốn. Chính sách của các quốc gia về kiểm soát vốn và điều chỉnh tỷ giá hối đoái là rất khác nhau, các quy định pháp luật về tiền tệ và tài chính cũng hoàn toàn khác biệt.

Để có thể thực hiện được một đợt phát hành thống nhất trái phiếu đôla Mỹ trên thị trường vốn châu Âu - một điều chưa từng có ở châu Âu - cần phải vượt qua vô số trở ngại về mặt pháp luật. Những gì Sigmund đang làm thực chất là liên kết các thị trường vốn bị chia cắt ở châu Âu thành một thị trường vốn chung!

Để thiết lập một thị trường trái phiếu châu Âu (tính giá bằng đồng đôla), điều quan trọng nhất là châu Âu phải có đủ đôla trong tay.

Điều này được cung cấp bởi thặng dư thương mại của châu Âu, đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia và chi tiêu cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài trong chiến lược xuất khẩu đôla của Mỹ.

Ngoài ra, một số lượng lớn các cá nhân giàu có ở châu Âu cũng có lượng tiền gửi đôla khổng lồ; bên cạnh đó là lượng tiền gửi ngoại hối [...] - số tiền này chủ yếu được gửi ở châu Âu vì các chủ tài khoản sợ rằng chúng sẽ bị hệ thống ngân hàng Mỹ đóng băng trong những tình huống cực đoan.

Lượng đôla này được giữ trong tài khoản của các công ty lớn, Ngân hàng Thương mại châu Âu, ngân hàng trung ương của các quốc gia và các tổ chức quốc tế (chẳng hạn như Ngân hàng Thanh toán Quốc tế).

Trái phiếu euro-đôla được coi mở ra một thế giới tài chính. Ảnh: Economies.com.

Mọi người có thể thắc mắc rằng, tại sao số đôla này không được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Mỹ ở New York? Ngoài mối quan tâm của Liên Xô và các nước Đông Âu, “điều khoản Q” của ngành tài chính được bảo tồn từ thời kỳ Đại suy thoái ở Mỹ đã hạn chế nghiêm ngặt giới hạn trả lãi của các tổ chức tài chính Mỹ, chẳng hạn lãi suất tiết kiệm ngắn hạn 30 ngày không được cao hơn 1%, 90 ngày thì lãi suất không quá 2,5%.

Câu hỏi quan trọng tiếp theo là bắt đầu thí điểm dự án trái phiếu euro-đôla ở đâu? Lựa chọn hàng đầu của Sigmund là London. Không chỉ bởi lịch sử lâu đời của London với vai trò là trung tâm tài chính của thế giới, mà còn vì Ngân hàng Trung ương Anh đã áp dụng chính sách cởi mở hơn đối với “tiền nóng” - thứ mà ngân hàng trung ương của các nước châu Âu khác vốn rất e dè.

Các khoản tiền nóng này có thời gian gửi ngắn, các ngân hàng không có khả năng hoặc không dám cho vay dài hạn, đồng thời lượng tiền ra-vào cực lớn sẽ rất dễ tác động đến sự ổn định của thị trường ngoại hối. Vì lẽ đó, các ngân hàng trung ương coi chúng như “hồng thủy, mãnh thú”. Nhưng Ngân hàng Trung ương Anh, vốn tự coi mình là một chủ ngân hàng quốc tế, há lại có chuyện chê tiền?

Điều cốt yếu là giải quyết mâu thuẫn giữa tiền gửi ngắn hạn và khoản vay dài hạn như thế nào. Phương pháp ứng phó của Ngân hàng Trung ương Anh là xây dựng một “bức tường lửa” giữa dòng vốn trong nước và quốc tế. Nói một cách đơn giản, đây là một đặc khu tài chính tương tự khái niệm “khu miễn thuế”.

Tất nhiên, đây chỉ là một đặc khu trừu tượng. Ngân hàng Trung ương Anh quy định rằng người dân Anh không được phép mua trái phiếu nước ngoài, trừ khi đó là trái phiếu đôla Mỹ cho mục đích “đầu tư thực sự” theo đúng nghĩa đen: Trong hai thị trường tách biệt nghiêm ngặt này, đồng bảng Anh do người Anh nắm giữ và đồng đôla Mỹ do người nước ngoài nắm giữ, “nước sông không phạm nước giếng”.

Người nước ngoài có thể làm bất cứ điều gì họ muốn trên thị trường vốn đôla - nơi hoàn toàn không bị kiểm soát - và tất cả các hoạt động trên thị trường này sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến thị trường vốn trong nước ở Vương quốc Anh. Sự sắp xếp này tương tự đối với cổ phiếu A và cổ phiếu B trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, lần lượt dành cho nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Để thuyết phục Ngân hàng Trung ương Anh ủng hộ việc thí điểm trái phiếu eurodollar ở London, Sigmund cũng đã sử dụng chiến thuật “vừa đấm vừa xoa”. Ông tuyên bố rằng nếu Ngân hàng Trung ương Anh không bãi bỏ thuế trước bạ (đang ở mức cao) đối với thu nhập đầu tư trái phiếu nước ngoài, ông sẽ chuyển trái phiếu euro-đôla sang tiêu thụ ở Luxembourg hoặc các thị trường khác, nơi chính sách được nới lỏng hơn.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng một khi London trở thành trung tâm của trái phiếu eurodollar, dòng đôla ổn định sẽ đổ về London, và họ sẽ một lần nữa trở thành trung tâm tài chính thế giới. Vế thứ hai của câu này quả thực có sức cám dỗ cực lớn đối với Ngân hàng Trung ương Anh.

Đúng lúc mọi chuyện sắp vào guồng thì Sở Giao dịch Chứng khoán London lại chọc gậy bánh xe, từ chối niêm yết trái phiếu euro-đôla trên thị trường chứng khoán. Nếu không được niêm yết để giao dịch thì việc giải quyết trái phiếu sau khi giao dịch là một vấn đề lớn.

Sau đó, sàn giao dịch đã nhượng bộ, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng trái phiếu đôla Mỹ phải được định giá bằng đồng bảng Anh, không những vậy phải lấy tỷ giá hối đoái giữa đồng bảng Anh và đôla Mỹ trước chiến tranh làm tiêu chuẩn.

Việc mua trái phiếu thực sự chỉ có thể được thực hiện ở Luxembourg, và đôla Mỹ được sử dụng phải được xin từ hạn ngạch ngoại hối do Chính phủ kiểm soát. Sigmund chán nản tự hỏi rằng tại sao đổi mới tài chính lại khó khăn đến vậy?

Khi lựa chọn công ty để tiến hành thí điểm, Sigmund nghiêng về phát hành trái phiếu đôla cho Liên minh Than-Thép, điều này không chỉ phục vụ cho việc kiếm tiền, mà còn cho giấc mơ thống nhất châu Âu mà ông đã tin tưởng suốt nhiều năm qua. Khi giải thích với Ngân hàng Trung ương Anh, ông đề cập: “Đây sẽ là một trái phiếu đôla đơn giản, không gắn kèm với bất cứ quyền chọn tiền tệ nào.

Đối với việc kiểm soát ngoại hối của Vương quốc Anh, vì nó là một loại trái phiếu ngoại tệ mà cư dân Anh sẽ phải trả thêm phí mới có thể mua được, do đó họ sẽ không đăng ký mua. Tuy nhiên, họ sẽ nhận được báo giá tại London, và đó là mức giá cơ bản cho toàn bộ thị trường châu Âu, điều này sẽ khuyến khích họ tiến hành giao dịch qua London.”

Ngay khi mọi việc sắp trót lọt, Bộ Ngoại giao Anh lại đứng ra can thiệp, họ cho rằng giữa lúc Anh bị thị trường chung châu Âu cho “ra rìa”, việc phát hành trái phiếu cộng đồng kinh tế châu Âu ở London để giúp họ huy động vốn là không phù hợp. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Anh lại rất ủng hộ việc này. Mặc dù trái phiếu không được định giá bằng bảng Anh nhưng các giao dịch được thực hiện ở London. Như vậy chẳng phải London lại một lần nữa trở thành trung tâm tài chính của thế giới hay sao?

Ngay khi vừa thuyết phục được cơ quan quản lý của Anh và chuẩn bị cho việc khai trương thì Sigmund lại gặp phải một vấn đề mới. Ông phải nhận được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong cộng đồng châu Âu thì mới được phép phát hành trái phiếu, nhưng quá trình này sẽ mất vài tháng.

Kết quả, đợt phát hành trái phiếu euro-đôlađầu tiên không phải là của Liên minh Than-Thép mà Sigmund hằng mong muốn, mà là trái phiếu 6 năm trị giá 15 triệu đôla của một công ty Italy với lãi suất trái phiếu là 5,5%, giá phát hành bằng 98,5% giá trị của trái phiếu, lập kỷ lục cho đợt phát hành đầu tiên. Sigmund đã dẫn dắt các tổ chức tài chính châu Âu đạt được thành công trong việc bán trái phiếu. Kể từ đó, thị trường trái phiếu euro-đôla đã được trình làng một cách hết sức sôi động!

Ngoài lợi suất rất thấp từ trái phiếu kho bạc Mỹ, euro-đôla cuối cùng đã tìm thấy một không gian đầu tư khổng lồ. Ý nghĩa to lớn của nó nằm ở chỗ, người châu Âu bắt đầu sử dụng các nguồn lực bằng đồng đôla để “mượn lực đánh trả”, vừa phát triển được bản thân lại vừa không rơi vào bẫy lợi suất thấp của trái phiếu kho bạc Mỹ, trở thành kẻ gánh chịu cho khoản thâm hụt tài chính của Mỹ. Việc này đã cung cấp sự gợi mở có giá trị chiến lược hết sức to lớn đối với Trung Quốc ngày nay và thậm chí là lượng dự trữ đôla khổng lồ của toàn châu Á nói chung.

Những nỗ lực của Sigmund đã khiến ông trở thành cha đẻ của “trái phiếu euro-đôla”.