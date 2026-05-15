'Cha đẻ' Claude vượt mặt OpenAI

Giao dịch đánh dấu bước nhảy vọt thần tốc giúp Anthropic, vượt mặt đối thủ OpenAI để trở thành trung tâm của cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Anthropic đang trên đường "soán ngôi" OpenAI để dẫn đầu cuộc đua AI trong thời gian tới. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, thương vụ huy động vốn kỷ lục của Anthropic dự kiến hoàn tất ngay trong tháng 5, tận dụng đà tăng trưởng thần tốc của hãng để củng cố vị thế dẫn đầu thị trường trí tuệ nhân tạo.

Các nhà đầu tư lớn bao gồm Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital và Altimeter Capital đã đồng ý cùng dẫn đầu vòng gọi vốn này với mức cam kết đầu tư từ mỗi bên dự kiến lên tới ít nhất 2 tỷ USD .

Điểm đáng chú ý nhất chính là mức định giá 900 tỷ USD (chưa bao gồm số vốn mới), con số này đã tăng gần gấp 3 lần so với mức 350 tỷ USD ghi nhận chỉ cách đây 3 tháng.

Quá trình đàm phán diễn ra nhanh chóng đến mức kinh ngạc khi Giám đốc tài chính của Anthropic - Krishna Rao - chỉ bắt đầu các cuộc thảo luận với những đối tác tiềm năng trong vòng 2 tuần qua, phản ánh sức nóng và niềm tin tuyệt đối của giới đầu tư dành cho tương lai của hãng.

Sự bùng nổ về giá trị của Anthropic dưới sự dẫn dắt của CEO Dario Amodei không đơn thuần đến từ kỳ vọng mà bắt nguồn từ kết quả kinh doanh thực tế vượt xa mọi dự báo.

Doanh thu hàng năm của Anthropic dự kiến sớm vượt mốc 45 tỷ USD , đánh dấu mức tăng trưởng gấp 5 lần so với con số 9 tỷ USD vào cuối năm ngoái. Với tốc độ này, Anthropic được cho là đã chính thức vượt qua cả doanh thu của đối thủ trực tiếp OpenAI.

Thành công tài chính này gắn liền với sự ra mắt vang dội của dòng mô hình Claude 4 vào đầu năm 2026, thiết lập những tiêu chuẩn hoàn toàn mới về khả năng suy luận và xử lý đa phương thức. Khác với nhiều đối thủ vẫn đang mải mê chạy đua về tốc độ, Claude 4 tập trung tối ưu hóa độ tin cậy trong các tác vụ phức tạp như phân tích dữ liệu tài chính thời gian thực và lập trình hệ thống quy mô lớn.

Anthropic "ăn điểm" nhờ hệ thống Hiến pháp AI vị nhân sinh. Ảnh: Reuters.

Đặc biệt, việc mở rộng cửa sổ ngữ cảnh lên mức gần như không giới hạn đã giúp Anthropic chiếm lĩnh thị trường ngách dành cho các doanh nghiệp cần xử lý khối lượng tài liệu khổng lồ, tạo ra lợi thế cạnh tranh trực tiếp trước sự trì trệ nhất định của các mô hình thế hệ cũ.

Bên cạnh sức mạnh nội tại, việc thắt chặt mối quan hệ chiến lược với hai gã khổng lồ Amazon và Google đã biến Claude trở thành "xương sống" cho hạ tầng AI của hàng loạt tập đoàn trong danh sách Fortune 500.

Các hợp đồng triển khai dài hạn với giá trị kỷ lục liên tục đổ về túi Anthropic khi các doanh nghiệp bắt đầu dịch chuyển mạnh mẽ từ các giải pháp thử nghiệm sang các hệ thống có tính ổn định và bảo mật cao.

Việc tích hợp sâu Claude vào hệ sinh thái AWS và Google Cloud không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận người dùng trên toàn thế giới mà còn giúp công ty tối ưu hóa chi phí vận hành hạ tầng điện toán - một yếu tố then chốt giúp tỷ suất lợi nhuận tăng trưởng kịp thời với doanh thu khổng lồ.

Một yếu tố khác khiến Anthropic trở nên khác biệt và bền vững hơn trong mắt các nhà đầu tư chính là triết lý "AI Hiến pháp" (Constitutional AI). Phương pháp tiếp cận này, vốn được Anthropic kiên trì theo đuổi từ những ngày đầu, nay đã trở thành "thỏi nam châm" thu hút các khách hàng khó tính nhất trong những lĩnh vực nhạy cảm như y tế, luật pháp và tài chính công.

Trong bối cảnh lo ngại về tính an toàn và đạo đức của AI ngày càng gia tăng trên toàn cầu, việc Anthropic ưu tiên kiểm soát hành vi mô hình ngay từ lõi đã giúp hãng giành được lòng tin tuyệt đối từ giới chức quản lý và các tổ chức quốc tế.