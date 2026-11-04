‘Cha đẻ Bitcoin tự phong’ xuất hiện ồ ạt như nấm sau mưa

Cùng với việc Wright bị lật tẩy, mỗi khi bước vào giai đoạn Bitcoin tăng giá, hàng loạt nhân vật xa lạ lại đột nhiên xuất hiện, tự xưng là Satoshi Nakamoto với ý đồ khác nhau.

Jörg Molt tự nhận mình là đồng sáng lập Bitcoin. Ảnh: Shutterstock.

Sự cuồng nhiệt Nakamoto không dung thứ cho khoảng trống. Sau cú ngã ngựa ngoạn mục của Craig Wright vào mùa xuân năm 2016, mỗi khi giá Bitcoin tăng vọt, những kẻ tự xưng Satoshi lại mọc lên như nấm sau mưa, tựa vô số những Nữ Đại Công tước Anastasia vậy. Và thường thì họ đang bán một thứ gì đó.

Giáo sư Tiến sĩ Jörg Molt, một người Đức 46 tuổi với mái tóc dài ngang vai và có một quá khứ lùm xùm - với cáo buộc quỵt nợ nuôi con và từng là một DJ với nghệ danh Sun Love - thì bán các khóa học của trường Satoshi, rượu vang sủi tăm mang thương hiệu Bitcoin, và một quỹ hưu trí dựa trên Bitcoin được thai nghén từ một ý tưởng cực kỳ tồi tệ. Molt tuyên bố mình là "đồng sáng lập" của Bitcoin. Nhưng cuối cùng, Molt bị bắt tại sân bay Frankfurt khi đang chuẩn bị lên chuyến bay đến Mexico, với cáo buộc lừa đảo hàng triệu đô-la.

Một người Bỉ có tên Jurgen Etienne Guido Debo tự gọi mình là "Satoshi Nakamoto chân chính" mặc dù viết tiếng Anh sai ngữ pháp và trình ra các khóa PGP đã hết hạn, bị chỉnh sửa ngày tháng để làm bằng chứng.

Một người Úc tên Phil "Scronty" Wilson đã xuất bản tài liệu "Bitcoin Origins" (Nguồn gốc Bitcoin), dài lê thê trong đó tuyên bố đã đồng sáng tạo Bitcoin với Wright và Kleiman. Khổ nỗi, người này đã "xóa sạch" tất cả các email liên quan từ năm năm trước.

Một người đàn ông Hawaii tên là Ronald Keala Kua Maria đã nộp đơn đăng ký một loạt nhãn hiệu liên quan đến Bitcoin và đăng tải trên website dòng chữ: "Tôi, Ronald Keala Kua Maria, còn được biết đến với tên Satoshi Nakamoto, nhà phát minh Bitcoin và công nghệ blockchain, xin khẳng định tất cả bản quyền của tôi bao gồm một hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng dựa trên vốn chủ sở hữu".

Tôi nhận được một email từ một "Satoshi" khác, mơ hồ nhờ tôi giúp đỡ với tư cách là "một nhân chứng". Trước đó, người này đã xuất bản cuốn sách, The Genesis Block: The Proof of Work (Khối khởi nguyên: Bằng chứng công việc), dưới tên "Satoshi Nakamoto".

Một trang web có tên nakamotofamilyfoundation.org, đã đăng một đoạn trích dài 21 trang được cho là từ một cuốn hồi ký sắp xuất bản của người sáng lập Bitcoin có tựa đề Duality (Song trùng), tuy nhiên cuốn sách này có lối diễn đạt kỳ quặc của người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, cùng vô số lỗi chính tả. Nó còn mô tả sai lệch rằng "Satoshi Nakamoto" ở Nhật Bản cũng phổ biến như "John Smith" ở các nước phương Tây. Điều gây sốc ở đây là Bloomberg đã đăng lại "Những đoạn quan trọng từ trích đoạn của Satoshi Nakamoto về những ngày đầu của Bitcoin".

Rồi đến Bilal Khalid, một người Anh gốc Pakistan làm việc cho quan Y tế Quốc gia Anh ở London, rất quan tâm đến số học, đã đổi tên hợp pháp thành James Caan vì một loạt lý do phức tạp, bao gồm cả việc xem phim Bố già và nhận ra "Tôi là bố già của tiền mặt kỹ thuật số". Chúa ơi, vị bố già này đã làm mất khóa riêng của mình "trong một tai nạn ổ cứng" và các email trao đổi với Back, Finney và Andresen do bị "hack".