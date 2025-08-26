CEO Telegram lên tiếng sau một năm bị bắt

Một năm sau vụ bắt giữ tại Pháp, CEO Telegram tuyên bố thà chết còn hơn để chính phủ hay bên thứ ba truy cập vào dữ liệu của người dùng.

CEO Telegram tuyên bố cứng rắn sau một năm bị tạm giữ tại Pháp. Ảnh: Bloomberg.

Một năm sau ngày bị bắt giữ tại Pháp, Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO Telegram tái khẳng định lập trường cứng rắn về quyền riêng tư dữ liệu. Trong bài viết trên X ngày 24/8, ông cho biết sẽ không để bên thứ ba có quyền truy cập vào tin nhắn riêng tư trên Telegram.

Phát ngôn này được xem như phản ứng trực tiếp trước những đồn đoán rằng Telegram đã cung cấp “cửa sau” cho chính quyền Pháp. Doanh nhân người Nga khẳng định nền tảng do ông sáng lập từ chối mọi hình thức thỏa hiệp về dữ liệu người dùng và luôn duy trì nguyên tắc bảo mật tuyệt đối.

Tháng 8/2024, Durov trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi bị cảnh sát Pháp bắt giữ trong 4 ngày. Các công tố viên cáo buộc ông đồng lõa với tội phạm vì để Telegram bị lợi dụng làm nơi buôn bán ma túy, phát tán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhiều hoạt động trái pháp luật khác.

Durov bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng việc bắt giữ một lãnh đạo công ty công nghệ vì hành vi của người dùng là “chưa từng có tiền lệ” và đi ngược lại nguyên tắc pháp lý cơ bản.

Trong loạt bài đăng mới nhất, tỷ phú người Nga nhấn mạnh cuộc điều tra kéo dài suốt một năm qua “vẫn chưa chứng minh được sai phạm”. Durov cũng khẳng định nền tảng của ông luôn hợp tác trong khuôn khổ pháp luật, phản hồi mọi yêu cầu ràng buộc từ phía cơ quan chức năng. Đồng thời, họ vẫn áp dụng chính sách kiểm duyệt phù hợp với chuẩn mực chung của ngành công nghệ.

Hiện tại, Durov vẫn phải quay lại Pháp định kỳ 2 tuần/lần và chưa có ngày kháng cáo chính thức. Điều này tiếp tục khiến vụ việc trở thành biểu tượng cho căng thẳng giữa chính phủ các quốc gia và những tập đoàn công nghệ về quyền kiểm soát dữ liệu người dùng.

Telegram được Durov sáng lập vào năm 2013, sau khi ông bán cổ phần tại mạng xã hội VKontakte và rời khỏi Nga. Trải qua hơn một thập kỷ, Telegram đã thu hút khoảng một tỷ người dùng toàn cầu, trở thành công cụ liên lạc phổ biến và kênh thông tin quan trọng tại nhiều điểm nóng trên thế giới.

Song hành với sự phổ biến, Telegram liên tục đối mặt chỉ trích. Các nhà nghiên cứu và giới chức nhiều nước cho rằng nền tảng này đã để lan truyền nội dung bạo lực, thông tin sai lệch và hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, Durov nhiều lần khẳng định đó là cái giá phải trả để bảo vệ quyền tự do và riêng tư, vốn là triết lý hoạt động của Telegram.

“Bắt giữ tôi không thay đổi điều gì. Telegram sẽ tiếp tục bảo vệ dữ liệu người dùng như đã cam kết”, Durov tuyên bố.