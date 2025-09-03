CEO Suntory từ chức sau cáo buộc sử dụng chất cấm

Tập đoàn Suntory Holdings thông báo CEO Niinami Takeshi đã từ chức giữa lúc ông bị cáo buộc mua một số loại thực phẩm bổ sung chứa THC.

CEO Suntory từ chức vì bị điều tra sử dụng thực phẩm bổ sung chứa chất cấm. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo ngày 2/9 (giờ địa phương), Suntory Holdings cho biết ông Niinami đã nộp đơn từ chức CEO vào hôm trước đó, đồng thời tiết lộ cảnh sát đã vào cuộc điều tra cáo buộc trên vào ngày 22/8, theo NHK.

Ông Torii đã gửi lời xin lỗi đến công chúng vì sự cố cũng như nhấn mạnh rằng các nhà quản lý cấp cao của Suntory tuyệt đối không được vi phạm pháp luật và cần thận trọng trong việc mua sắm các thực phẩm bổ sung.

Ông khẳng định hành động của CEO Niinami khiến ông không còn đủ tư cách để tiếp tục giữ cương vị đại diện pháp nhân và vị trí Chủ tịch công ty.

Về phía ông Niinami, vị CEO giải thích ông đã mua các sản phẩm bổ sung này vì nghĩ chúng đều hợp pháp. Tuy nhiên, công ty đánh giá hành động này của ông là thiếu nhận thức về việc quản lý các thực phẩm bổ sung. "Tôi không hề biết đó là sản phẩm bất hợp pháp. Tôi vô tội", ông Niinami nói.

Sau cuộc thảo luận với lãnh đạo công ty, ông Niinami đã đệ đơn từ chức với lý do cá nhân.

Ông Niinami là người đầu tiên ngoài gia tộc sáng lập Suntory được bổ nhiệm làm Chủ tịch tập đoàn. Trong hơn một thập kỷ lãnh đạo, ông đã củng cố và mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty.

Ngoài ra, ông còn giữ chức thành viên Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài khóa của chính phủ Nhật Bản. Từ năm 2023, ông giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Nhật Bản.

Việc một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản từ chức do liên quan đến cuộc điều tra của cảnh sát đã gây chấn động giới kinh doanh. Suntory gọi đây là vụ việc "rất nghiêm trọng về mặt quản trị", theo Reuters.

Tờ Tokyo Shimbun đưa tin cảnh sát tỉnh Fukuoka đang điều tra khả năng thực phẩm bổ sung có chứa cần sa đã được gửi đến nhà riêng của ông Niinami.

Mặt khác, truyền thông Nhật Bản cho biết sản phẩm này bị nghi có chứa THC - chất gây tác động thần kinh trong cần sa, vốn bất hợp pháp tại Nhật. Trong khi đó, CBD - một hợp chất khác từ cây cần sa - lại được bán hợp pháp tại nước này.

Hiện, phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng cũng như chưa có bằng chứng cho thấy ông tàng trữ hay sử dụng ma túy trái phép.

Chủ tịch Suntory Nobuhiro Torii, chắt của nhà sáng lập Shinjiro Torii, sẽ trực tiếp điều hành tập đoàn. Ông bày tỏ bản thân rất tiếc khi không thể tiếp tục đồng hành với ông Niinami.

Nhật Bản vốn có luật kiểm soát ma túy nghiêm khắc. Cuối năm ngoái, hãng Olympus Corp đã sa thải CEO Stefan Kaufmann sau khi ông dính cáo buộc mua chất cấm.

Năm 2015, cảnh sát Nhật từng bắt giữ bà Julie Hamp, Giám đốc điều hành của Toyota Motor vì nghi ngờ nhập lậu trái phép thuốc giảm đau oxycodone vào nước này. Tuy nhiên, bà đã được tại ngoại không lâu sau đó.