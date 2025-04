CEO Nvidia đến Trung Quốc để tự 'cứu mình'

Ngày 17/4, CEO Jensen Huang đã có chuyến thăm bất ngờ đến Trung Quốc để gặp gỡ các quan chức cấp cao. Ông muốn truyền tải cam kết của gã khổng lồ sản xuất chip đến các đối tác tại thị trường tỷ dân trong bối cảnh chính quyền Washington siết chặt các hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn.

Theo hãng thông tấn Xinhua, Huang đã gặp He Lifeng, Phó Thủ tướng Trung Quốc phụ trách đàm phán thương mại Mỹ-Trung. CEO Nvidia nói rằng công ty sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường Trung Quốc nhờ triển vọng phát triển tích cực.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng nói với ông Huang rằng Trung Quốc hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ, bao gồm cả Nvidia, đầu tư vào nước này để tận dụng "lợi thế và năng lực công nghiệp" của họ. Financial Times đưa tin rằng Huang cũng gặp Liang Wenfeng, nhà sáng lập DeepSeek tại Bắc Kinh để thảo luận về các thiết kế chip mới cho công ty AI mà không vi phạm lệnh cấm mới.

Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Huang diễn ra một ngày sau khi công ty tiết lộ rằng Mỹ đã thắt chặt hơn nữa các quy định cấp phép xuất khẩu, bao gồm cả chip H20 của Nvidia bán tại thị trường Trung Quốc. Lệnh hạn chế mới nhất có thể gây thiệt hại lên tới 5,5 tỷ USD cho Nvidia.

"Chúng tôi sử dụng AI để nghiên cứu, thiết kế chip và quản lý chuỗi cung ứng. Do đó, AI đã tạo ra tác động đáng kể trong nhiều ngành công nghiệp. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, vì mọi ngành công nghiệp đều sẽ bị ảnh hưởng", CEO Jensen Huang nói.

Jay Puri, Phó Chủ tịch điều hành kinh doanh toàn cầu của Nvidia và Raymond Teh, Phó Chủ tịch bán hàng và tiếp thị của Nvidia tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng xuất hiện cùng CEO Jensen Huang tại Trung Quốc. Nhiệm vụ của họ là "trấn an" các quan chức và khách hàng Trung Quốc rằng công ty vẫn duy trì quan hệ kinh doanh bất chấp các hạn chế từ phía Mỹ.

Trong khi đó, 2 gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc là Tencent Holdings và ByteDance đã đặt tổng cộng khoảng 460.000 chip dòng Hopper của Nvidia vào năm 2024. Con số này chỉ đứng sau Microsoft, khi công ty đã mua 485.000 chip, trích dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu Omdia.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).