Ông Trump vừa tung 'cú đấm' vào tương lai của Nvidia

Theo New York Times, chính quyền Trump ra thông báo sẽ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với việc bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia cho Trung Quốc. Theo đó, gã khổng lồ card đồ họa này sẽ phải có giấy phép cho các giao dịch trong tương lai, ngay cả đối với những con chip đã được điều chỉnh.

Đây cũng là hạn chế lớn đầu tiên mà chính quyền Tổng thống Trump áp đặt lên những thương vụ đưa chất bán dẫn ra nước ngoài.

Động thái này làm dấy lên khả năng doanh số bán hàng của Nvidia cho Trung Quốc sẽ "bốc hơi" trong những tháng tới, chấm dứt một hoạt động kinh doanh vốn đã thu hẹp do Mỹ hạn chế xuất khẩu chip sang đối thủ địa chính trị này.

Nvidia đã nỗ lực rất nhiều để duy trì doanh số bán hàng cho Trung Quốc bất chấp các hạn chế ngày càng tăng từ chính phủ Mỹ. Năm 2022, chính quyền Biden đã đưa ra các quy tắc nhằm hạn chế xuất khẩu các chip AI tốt nhất của Nvidia sang Trung Quốc.

Để "lách luật", Nvidia đã sửa đổi một trong những chip AI hàng đầu của hãng là H100 để hiệu năng nằm dưới ngưỡng quy định của chính phủ Mỹ. Kết quả là chip H20 ra đời như một sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Theo Jimmy Goodrich, cố vấn cao cấp của RAND, mặc dù năng lực tính toán bị giới hạn ở khâu đào tạo AI, H20 "có lẽ là chip tốt nhất thế giới cho khâu suy luận".

Tuy nhiên, đến ngày 9/4, chính quyền Trump thông báo Nvidia họ cần giấy phép để xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc và một số quốc gia khác, theo văn bản gửi lên cơ quan quản lý chứng khoán. Đến ngày 14/4, phía Nhà Trắng tiếp tục nhấn mạnh các quy định mới sẽ có hiệu lực “vô thời hạn” do lo ngại chip H20 có thể được sử dụng để chế tạo siêu máy tính phục vụ cho mục đích quân sự.

Với quy định mới này, Nvidia dự kiến sẽ phải gánh chịu khoản phí 5,5 tỷ USD vào doanh thu trong quý hiện tại do tồn kho chip H20, các cam kết mua hàng và khoản dự phòng liên quan do không thể bán hoặc thực hiện sau quy định mới của chính phủ.

Quan trọng hơn, đây không chỉ đơn thuần là tổn thất tài chính mà còn là một đòn giáng mạnh vào chiến lược của công ty. Nvidia, công ty thống trị thị trường chất bán dẫn được sử dụng trong việc xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo, vẫn luôn coi việc bán chip cho Trung Quốc là sống còn cho tương lai.

Theo New York Times, trong trường hợp phải rút khỏi thị trường này, gã khổng lồ card đồ họa lo ngại sẽ mất doanh số vào tay Huawei, nhà sản xuất chip AI hàng đầu của Trung Quốc. Thậm chí, Huawei đã bắt đầu đặt ra những thách thức cho Nvidia về doanh số bán chip AI trên toàn thế giới.

"Điều này giết chết khả năng tiếp cận một thị trường quan trọng của Nvidia và họ sẽ mất đà tại quốc gia này. Các công ty Trung Quốc sẽ chỉ đơn giản là chuyển sang Huawei", nhà phân tích Patrick Moorhead từ Moor Insights & Strategy cho biết.

Các quy tắc mới nhất dành cho Nvidia là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận thắt chặt đối với sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Sự trỗi dậy của DeepSeek vào tháng 1 cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng của nước này trong AI, lĩnh vực được coi là một chiến trường địa chính trị quan trọng trong dài hạn.

Trong lĩnh vực bán dẫn nội địa, các bộ gia tốc AI của Huawei đã được đánh giá cao hơn, mặc dù vẫn còn khoảng cách đáng kể về hiệu suất so với chip của Nvidia hay AMD.

"Các quy định được tăng cường của chính phủ Mỹ đối với Nvidia có thể xem là một phần trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây cũng là một chính sách được thúc đẩy bởi những lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử, và theo nghĩa đó, nó có khả năng trở thành một quy định vô thời hạn", Tomo Kinoshita, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại Invesco Asset Management nhận định.

Từ khi lệnh cấm được Mỹ ban hành, Nvidia và các nhà sản xuất tăng cường kiểm soát hoạt động mua hàng, đảm bảo thiết bị không được bán lại cho Trung Quốc.

Nhà chức trách tại những nơi như Singapore, Đài Loan cũng tăng cường giám sát khiến các giao dịch ngày càng khó khăn, đặc biệt với đơn hàng lớn.

Để tránh rủi ro, một số công ty Trung Quốc tìm kiếm giải pháp thay thế. Trong đó, vài nhà bán lẻ dán đè nhãn serial từ chip mới sang chip đời cũ, đặt chip cũ lên phía trước để “qua mặt” máy soi chiếu.

Trong những ngày cuối tại nhiệm, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden thắt chặt lệnh kiểm soát, đẩy lùi quốc gia trung chuyển chip đến Trung Quốc. Các biện pháp dự kiến có hiệu lực từ cuối năm, dù chính quyền ông Trump chưa nói rõ có duy trì hay không.

Khi lệnh cấm của chính quyền ông Biden có hiệu lực năm 2022, một ngành công nghiệp vận chuyển quy mô nhỏ xuất hiện, đưa chip vào Trung Quốc qua nhân viên chuyển phát nhanh. Hiện tại, hoạt động ấy phát triển thành mạng lưới tinh vi hơn, có thể xử lý giấy tờ, thanh toán nước ngoài và logistic để vận chuyển máy chủ cồng kềnh qua biên giới.

