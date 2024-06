CĐV suýt 'tung cước' vào mặt Ronaldo

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh Ronaldo suýt dính cú đạp từ CĐV khi chuẩn bị bước vào đường hầm SVĐ Veltins-Arena, nơi diễn ra trận đấu cuối của Bồ Đào Nha tại vòng bảng. Một CĐV bất ngờ nhảy xuống từ khán đài trong tư thế chuẩn bị đạp thẳng vào người siêu sao 39 tuổi.

Tuy nhiên, nhân viên an ninh đứng gần đó phát hiện kịp thời và lao vào che chắn cho Ronaldo, đồng thời đẩy người hâm mộ quá khích ra.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha khi đó không có tâm trạng sau trận thua và cúi gằm mặt. Cầu thủ này nhiều khả năng đã dính đòn nếu không có những nhân viên an ninh. Tuy vậy, Ronaldo không phản ứng mạnh với vụ việc, anh chỉ bất ngờ khựng lại rồi đi tiếp.

Vụ việc diễn ra sau thất bại 0-2 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Georgia hôm 27/6. “Selecao” châu Âu vẫn kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng F, nhưng cá nhân CR7 chưa có bàn thắng tại EURO 2024.

Trên mạng xã hội, một tài khoản bình luận: “Cú kung-fu thẳng vào người Ronaldo”. Người khác lại cảm thấy hài hước: “Chàng trai kia hẳn rất muốn có bức hình đẹp cùng thần tượng”.

Thậm chí, có CĐV cho rằng UEFA nên trả thêm tiền thưởng cho nhân viên an ninh đã che chắn cho CR7. “Anh ấy cứu Ronaldo khỏi một ‘bàn thua trông thấy’”, người này bình luận.

