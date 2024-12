Trường hợp kỳ lạ của Lewandowski

Hôm 12/12, trong chiến thắng 3-2 của Barca trước Dortmund tại vòng phân hạng Champions League, Lewandowski góp mặt đến phút 71. Khi ấy, Ferran Torres được tung vào sân thay thế mũi nhọn người Ba Lan và ghi hai bàn thắng quyết định.

Đây là trận đấu chính thức thứ 23 của Barcelona trên mọi đấu trường mùa giải này. Đáng chú ý, Lewandowski bị thay ra khi trận đấu chưa kết thúc trong 12 trận, bao gồm 7 lần ở La Liga và 5 lần tại Champions League.

Theo Barca reservat, lý do chính khiến Hansi Flick thay Lewandowski nhiều như vậy là do vấn đề thể chất. Flick nhận thấy rằng Lewandowski không thể duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt 90 phút.

Thực tế, động thái này không phải vì chiến lược bảo vệ sức lực cho những trận đấu sau, mà đơn giản là vì yêu cầu về thể lực quá cao của HLV người Đức. Flick muốn tất cả cầu thủ có mặt trên sân ở những phút cuối phải đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Nếu Lewandowski cảm thấy mệt mỏi, việc thay ra là điều cần thiết.

Hơn nữa, dù một số cầu thủ dự bị của Barcelona không thể đạt được trình độ như những người đá chính, Flick vẫn ưu tiên thay thế để giữ đôi chân tươi mới tới những phút cuối cùng của trận đấu. Điều này cho thấy sự tin tưởng của ông vào các phương án thay thế, bất chấp những pương án dự bị không phải lúc nào cũng tạo nên khác biệt.

Bất chấp bị thay thường xuyên, Lewandowski vẫn duy trì phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Tính đến này, anh có 23 bàn thắng trong 22 trận, trung bình hơn một bàn mỗi trận. Với 32 điểm, Lewy dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu, hơn Harry Kane 4 điểm, đồng thời ghi nhiều bàn nhất tại Champions League với 7 pha lập công.

Thực tế, Lewandowski là cầu thủ Barcelona cần ít phút nhất để có bàn thắng, trung bình mỗi 78 phút lại ghi một bàn. Con số này thấp hơn nhiều so với Raphinha (110 phút), Lamine Yamal (270 phút), hay Dani Olmo (120 phút). Điều này làm nổi bật tài săn bàn của Lewandowski trong việc chuyển hóa cơ hội.

