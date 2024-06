Gia đình Ronaldo thất thần trong ngày Bồ Đào Nha bại trận

Trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước Georgia ở loạt trận cuối vòng bảng EURO 2024 rạng sáng 27/6 (giờ Hà Nội), siêu sao Cristiano Ronaldo có màn thể hiện không tốt. Trên khán đài, camera bắt trọn biểu cảm thất thần của bạn gái Georgina Rodriguez và 4 người con của CR7.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Georgina vẫn rất vui vẻ và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Nhưng khi CR7 và các đồng đội bắt đầu gặp khó, nụ cười của gia đình Ronaldo cũng tắt ngấm.

Trận đấu với Georgia đã chứng kiến một Bồ Đào Nha thi đấu bế tắc. CR7 rất nỗ lực nhưng trước đối thủ quyết tâm và thi đấu tốt hơn, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đành bất lực.

Trước khi bị thay ra ở phút 66, CR7 còn phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Anh cho rằng trọng tài bỏ qua ít nhất 1 quả phạt đền của "Selecao châu Âu".

Trận thua trước Georgia không làm ảnh hưởng quá nhiều đến Bồ Đào Nha. Họ vẫn xếp đầu bảng F sau 3 lượt trận vòng bảng và sẽ đụng độ Slovenia ở vòng 1/8 vào rạng sáng ngày 02/07.

