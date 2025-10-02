Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cây xanh bật gốc đè trúng hai bà cháu ở TP.HCM

  • Thứ năm, 2/10/2025 09:03 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Đến 21h ngày 1/10, lực lượng chức năng phường Đông Hòa, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương), vẫn đang xử lý hiện trường vụ việc cây xanh bật gốc đè trúng hai bà cháu đi xe máy.

Khoảng 19h cùng ngày, trên địa bàn phường Đông Hòa xảy ra mưa lớn. Một số cây xanh có đường kính khoảng 45 cm trên đường Tân Hòa, phường Đông Hòa bị bật gốc, đổ ngang đường.

3 cây xanh bật gốc.

Thời điểm cây đổ, một người phụ nữ đi xe máy đang chở theo cháu trai chạy ngang và bị cây đè trúng. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến ứng cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Đông Hòa đã có mặt để xử lý hiện trường.

Lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường.

Qua ghi nhận, có tổng cộng 3 cây xanh trồng cách nhau khoảng 10-20 m bị bật gốc, chắn ngang đường, gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng đã đến dọn dẹp hiện trường, điều tiết giao thông.

https://vov.vn/xa-hoi/cay-xanh-bat-goc-de-trung-hai-ba-chau-o-tphcm-post1234526.vov

Thiên Lý/VOV

Cây đè bà cháu TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương Cây đè bà cháu Cây xanh bật gốc Đông Hòa TP.HCM Cây bật gốc TP.HCM Bão Bualoi TP.HCM

