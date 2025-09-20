Cay đắng mang tên Garnacho

Alejandro Garnacho trở lại Old Trafford trong màu áo Chelsea không chỉ là một trận đấu, mà còn là cuộc tái ngộ nhuốm màu ân oán.

Alejandro Garnacho rời Manchester United trong sự pha trộn giữa nuối tiếc và mệt mỏi. Từng được xem là viên ngọc sáng của lò đào tạo, cầu thủ người Argentina hội tụ đầy đủ tố chất để trở thành biểu tượng mới của Old Trafford: tốc độ, kỹ thuật và sự ngẫu hứng đúng chất “cầu thủ cánh Quỷ đỏ”. Nhưng cuối cùng, Garnacho chỉ để lại sau lưng một chuỗi rắc rối về kỷ luật và thái độ.

Khi tài năng va vào cái tôi

Cột mốc đánh dấu sự đổ vỡ đến sau thất bại của Manchester United ở chung kết Europa League trước Tottenham tại Bilbao. Ngồi dự bị tới phút 70, Garnacho công khai chỉ trích mùa giải của đội là “rác rưởi”. Ba ngày sau, HLV Ruben Amorim triệu tập toàn đội và quyết định mạnh tay: Garnacho cùng Rashford, Antony, Sancho và Malacia bị tách khỏi đội hình chính, tập riêng trong bầu không khí căng thẳng.

Từ đó, dấu chấm hết cho mối lương duyên này chỉ còn là vấn đề thời gian. Garnacho không còn cơ hội góp mặt trong chuyến du đấu Mỹ, và trận giao hữu với Hong Kong XI trở thành lần cuối anh khoác áo đỏ. Thông cáo chia tay của CLB - vỏn vẹn 123 từ - đủ cho thấy sự lạnh nhạt trong cách Manchester United muốn khép lại chương hỗn loạn.

Garnacho lẽ ra đã trở thành biểu tượng của Manchester United.

Đằng sau quyết định ấy là mâu thuẫn giữa tài năng và cái tôi. Garnacho từng đem lại những khoảnh khắc bùng nổ - cú đúp vào lưới West Ham, bàn mở tỷ số trong chung kết FA Cup gặp Man City - nhưng lại quá hời hợt trong việc duy trì kỷ luật chiến thuật.

Anh muốn trở thành Ronaldo mới, song đồng đội nhìn thấy nhiều hơn sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Cả Ten Hag lẫn Amorim đều thất vọng khi anh thường bỏ mặc khâu phòng ngự và phản ứng tiêu cực mỗi khi bị phê bình.

Bế tắc từ chiến thuật đến phòng thay đồ

Bản thân hệ thống chiến thuật của Ruben Amorim càng khiến Garnacho trở nên thừa thãi. HLV người Bồ Đào Nha ưa chuộng sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-4-2-1, trong đó hai “số 10” chơi tự do phía sau trung phong thay thế cho các cầu thủ chạy cánh truyền thống.

Với Garnacho, người cần khoảng trống biên và sự tự do bứt tốc, đây chẳng khác nào chiếc áo quá chật. Ngay cả khi cố gắng thích nghi, anh vẫn bị xem là mảnh ghép không phù hợp.

Căng thẳng leo thang sau trận đấu ở Plzen, khi Amorim cảm giác Garnacho quay lưng với chỉ đạo của mình. Từ đó, anh bị gạch tên khỏi derby Manchester và gần như không còn cơ hội chuộc lỗi. Những hành động bộc phát - bỏ thẳng vào đường hầm khi bị thay ra, hay đăng tải trên mạng xã hội những dòng trạng thái ám chỉ bị “ném dưới gầm xe buýt” - chỉ khiến hình ảnh anh trong mắt HLV và đồng đội xấu đi.

Garnacho giờ đã sang Chelsea.

Nội bộ phòng thay đồ vì thế nhiều lần chao đảo. Bruno Fernandes từng công khai phê phán Garnacho “chưa có thái độ tốt”, Lisandro Martinez cố gắng dìu dắt nhưng bất lực. Một số cầu thủ kỳ cựu thậm chí bức xúc: “Ngày xưa phòng thay đồ sẽ tự xử lý kiểu cầu thủ như thế.” Sự kiên nhẫn của United cạn kiệt.

Khi các đồng đội lần lượt tìm bến đỗ mới - Rashford sang Barca, McTominay tới Napoli, Hojlund cũng khoác áo đội bóng Italy - Garnacho lại chọn đi theo con đường riêng. Việc anh bán căn biệt thự ở Bowdon chỉ sau một năm, rồi xóa sạch dấu tích Manchester United trên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ đã rạn nứt đến mức không thể hàn gắn.

Thương vụ sang Chelsea với giá 40 triệu bảng - chỉ bằng một nửa mức Manchester United từng hét với Napoli - khép lại một câu chuyện buồn. "Quỷ đỏ" chọn đứng về phía Amorim, đặt niềm tin vào hệ thống mới thay vì cá tính nổi loạn. Garnacho, kẻ từng được tung hô như niềm hy vọng lớn nhất của thế hệ trẻ, ra đi trong cái nhìn lạnh lùng.

Tối nay, khi trở lại Old Trafford, Garnacho sẽ mang theo khát khao chứng minh "Quỷ đỏ" đã sai. Nhưng xét đến cùng, chính anh đã tự bào mòn cơ hội bằng sự bồng bột và cá tính khó kiểm soát. Câu hỏi còn bỏ ngỏ: Garnacho là “bad boy” nổi loạn hay chỉ là một tài năng trẻ bị hiểu lầm?

Với Manchester United, câu trả lời không còn quan trọng nữa - bởi họ đã chọn con đường không còn anh trong kế hoạch tương lai.