Cầu thủ từng 3 lần vô địch Ligue 1 đột ngột qua đời

Cựu tiền vệ Lyon, Bryan Bergougnoux, vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 43 sau khi gục ngã trên đường tham dự một giải đấu.

Bryan Bergougnoux từng vô địch Ligue 1 cùng Lyon (nguồn: Stephane Guiochon)

Bi kịch xảy ra khi ông đang trên đường đến sân vận động để tham dự giải đấu dành cho các huyền thoại tại Toulouse. Bergougnoux được tìm thấy dưới tình trạng bất tỉnh ngay trong xe cá nhân.

Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, ông vẫn không thể qua khỏi. Bryan Bergougnoux là cái tên ghi dấu ấn đậm nét trong kỷ nguyên thống trị của Lyon với 3 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp. Trong sự nghiệp của mình, ông từng có hơn 100 lần ra sân cho các câu lạc bộ Toulouse và Tours, đồng thời là trụ cột tuyển U21 Pháp với 20 trận và 9 pha lập công.

Đáng chú ý, từ năm 2023, Bergougnoux âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến mang tai hiếm gặp. Bất chấp nghịch cảnh, ông vẫn thể hiện tinh thần thép khi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp huấn luyện. Mùa vừa qua, trên cương vị trợ lý huấn luyện viên tại Le Havre, ông góp công lớn giúp đội bóng trụ hạng thành công tại Ligue 1.

Sự ra đi của ông ở tuổi 43 là một mất mát to lớn. Liên đoàn Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp (UNFP) bày tỏ niềm đau xót: “Toàn bộ nền bóng đá Pháp đang chìm trong tang thương ngày hôm nay".

Bergougnoux ra đi để lại người vợ cùng 4 đứa con nhỏ. Ông được nhớ đến như một cầu thủ tài hoa, một huấn luyện viên tận tâm, một chiến binh dũng cảm chiến đấu với bệnh tật đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

