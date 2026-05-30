Cầu thủ từng 3 lần vô địch Ligue 1 đột ngột qua đời

Bryan Bergougnoux từng vô địch Ligue 1 cùng Lyon (nguồn: Stephane Guiochon)
Bi kịch xảy ra khi ông đang trên đường đến sân vận động để tham dự giải đấu dành cho các huyền thoại tại Toulouse. Bergougnoux được tìm thấy dưới tình trạng bất tỉnh ngay trong xe cá nhân.
Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, ông vẫn không thể qua khỏi. Bryan Bergougnoux là cái tên ghi dấu ấn đậm nét trong kỷ nguyên thống trị của Lyon với 3 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp. Trong sự nghiệp của mình, ông từng có hơn 100 lần ra sân cho các câu lạc bộ Toulouse và Tours, đồng thời là trụ cột tuyển U21 Pháp với 20 trận và 9 pha lập công.
