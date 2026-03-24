Cầu thủ Thành Chung có con thứ 2

Cầu thủ Nguyễn Thành Chung cùng bà xã Ngô Tố Uyên vừa tổ chức lễ mừng đầy tháng cho con trai. Trước đó, cặp đôi giữ kín thông tin có em bé thứ 2.

Ngày 24/3, trung vệ Nguyễn Thành Chung chia sẻ loạt hình ảnh tổ chức lễ đầy tháng cho con trai thứ hai.

Buổi lễ được chuẩn bị theo phong tục truyền thống, với mâm cúng xôi chè, hoa quả và các lễ vật được bày biện trong nhà. Tấm bảng đặt bên cạnh bánh kem lộ tên thật của con trai thứ hai Thành Chung là Minh Quang, biệt danh Rion.

"Happy full month (tạm dịch: Chúc mừng đầy tháng) Rion cả nhà yêu em bé nhỏ", nam cầu thủ viết. Nàng WAG Ngô Tố Uyên cũng bày tỏ: "Ba mẹ có 2 bạn gấu để yêu thật nhiều".

Thành Chung chia sẻ khoảnh khắc đầy tháng của con thứ hai. Ảnh: Nguyễn Thành Chung/Facebook.

Bài viết thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá và đồng nghiệp, bạn bè. Trước đó, cặp đôi giữ kín thông tin có em bé thứ 2.

Vợ chồng trung vệ tuyển Việt Nam có con trai đầu lòng tên Thành Minh, thường được gọi thân mật là bé Leo. Thành Chung nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của người theo dõi.

Cuộc sống gia đình của cầu thủ sinh năm 1997 gần đây càng được chú ý khi vợ chồng anh chuyển về sinh sống tại biệt thự mới ở Hà Nội vào tháng 7/2025. Ngôi nhà được hoàn thiện sau một thời gian chuẩn bị và là thành quả đáng nhớ của cặp đôi sau nhiều năm nỗ lực làm việc.

Nguyễn Thành Chung và Ngô Tố Uyên kết hôn vào năm 2022 sau thời gian dài hẹn hò và đón con đầu lòng vào tháng 9 cùng năm.

Ở cấp độ đội tuyển, Thành Chung là một trong những trung vệ quen thuộc của đội tuyển Việt Nam, từng góp mặt trong nhiều giải đấu lớn của bóng đá khu vực. Ngoài sự nghiệp thi đấu ổn định, cuộc sống gia đình viên mãn của cầu thủ này cũng khiến nhiều người hâm mộ dành sự quan tâm.