Cầu thủ Sunderland cân nhắc chọn Haiti sau kỳ tích World Cup

Tiền đạo Wilson Isidor của Sunderland đứng trước quyết định lớn trong sự nghiệp quốc tế, sau khi tuyển Haiti bất ngờ giành vé dự World Cup 2026.

Wilson Isidor hiện là trụ cột của Sunderland.

Cầu thủ 25 tuổi sinh ra tại Rennes, từng có thành tích thi đấu nổi bật ở các cấp độ trẻ của Pháp nhưng chưa bao giờ được triệu tập lên tuyển quốc gia. Việc Haiti đánh bại Nicaragua 2-0 để giành suất đi thẳng tới World Cup mở ra một lựa chọn hoàn toàn mới cho Isidor. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển vùng Caribe góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh, sau lần đầu tiên vào năm 1974.

Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản là màu áo hay cơ hội dự giải đấu danh giá. Haiti hiện chìm trong bạo lực và bất ổn nghiêm trọng. Từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise năm 2021, thủ đô Port-au-Prince gần như bị các băng nhóm vũ trang kiểm soát. Chính HLV trưởng tuyển Haiti – ông Sebastien Migne – cũng thừa nhận rằng bản thân không thể sinh sống tại đây vì mức độ nguy hiểm.

Trong cuộc trả lời France Football, Migne nói thẳng: "Không thể ở đó được, quá nguy hiểm. Tôi luôn sống tại quốc gia mà mình dẫn dắt, nhưng lần này thì không. Thậm chí không còn chuyến bay quốc tế nào hạ cánh xuống đó". Vì lý do an ninh, ông buộc phải làm việc từ xa và nhờ Liên đoàn bóng đá Haiti hỗ trợ thông tin về các cầu thủ.

Nếu Isidor chọn khoác áo Haiti, anh sẽ không đơn độc. Hai cầu thủ đang chơi tại Premier League – Jean-Ricner Bellegarde (Wolves) và Hannes Delcroix (Burnley) – đều là trụ cột của đội tuyển dưới thời Migne.