Chiến tích phi thường ở vòng loại World Cup 2026

Đội tuyển bóng đá Haiti đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, khi có cơ hội lần thứ hai dự một vòng chung kết World Cup, sau lần đầu tiên kể từ năm 1974.

Haiti chưa từng góp mặt tại World Cup kể từ năm 1974, nhưng đang có cơ hội làm nên lịch sử.

Haiti thắp sáng giấc mơ World Cup 2026 bằng chiến thắng đầy bất ngờ 1-0 trước Costa Rica trên sân trung lập tại Curaçao rạng sáng 14/11. Pha lập công ở phút 44 của Frantzdy Pierrot không chỉ đánh bại thủ môn huyền thoại Keylor Navas, mà còn tạo nên địa chấn tại bảng C vòng loại CONCACAF.

Trong bối cảnh đất nước chìm trong bất ổn và đội tuyển phải chơi toàn bộ các trận sân nhà ở nước ngoài suốt bốn năm qua, chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn một kết quả bóng đá. Nó thể hiện sự kiên cường của “Les Grenadiers” và đưa họ trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua giành vé trực tiếp đến World Cup.

Với 8 điểm, Haiti san bằng thành tích của Honduras, khiến cục diện bảng C trở nên nghẹt thở. Lượt trận cuối vào ngày 18/11 sẽ mang tính quyết định. Haiti buộc phải thắng Nicaragua, đồng thời hy vọng Honduras không đánh bại Costa Rica. Kịch bản đó sẽ mở ra lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ Haiti góp mặt tại World Cup.

Nếu chỉ đứng nhì bảng, Haiti vẫn còn đường sống khi hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất được dự vòng play-off liên lục địa.

Kể từ khi Mỹ, Mexico và Canada chắc suất dự World Cup 2026 với tư cách đồng chủ nhà, thể thức vòng loại CONCACAF đã thay đổi: ba đội nhất bảng giành vé trực tiếp, tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá nhỏ như Haiti viết nên câu chuyện kỳ diệu.

Nếu Haiti vượt qua vòng loại, đó sẽ là một trong những hành trình đáng khâm phục nhất của kỳ World Cup sắp tới. Nhưng niềm vui ấy có thể không trọn vẹn: người hâm mộ Haiti sẽ khó sang Mỹ cổ vũ đội nhà vì sắc lệnh nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump vẫn còn hiệu lực với quốc gia này.

Dù vậy, chiến thắng trước Costa Rica đã đặt Haiti vào vị thế mà ít ai dám nghĩ tới. Họ đang đứng trước cơ hội thay đổi lịch sử, trong một hành trình đầy nghị lực và hy vọng.