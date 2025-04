Cầu thủ Singapore làm Phó Chủ tịch Liên đoàn dù còn thi đấu

"Hariss đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ 2025-2029. Lần đầu tiên trong lịch sử một cầu thủ đang thi đấu đỉnh cao được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo cấp cao của tổ chức bóng đá hàng đầu quốc gia", The Straits Times viết.

Hariss nhận được loạt câu hỏi về khả năng giải nghệ sau khi thông tin bổ nhiệm được công bố. Tuy nhiên, cầu thủ 34 tuổi khẳng định: "Tôi chưa có ý định treo giày. Tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến cả trong và ngoài sân cỏ cho bóng đá Singapore".

Việc Hariss trở thành thành viên hội đồng FAS khiến nhiều người bất ngờ, kể cả chính anh. Dù vậy, Hariss cho hay: "Tôi hiểu vai trò này mang lại trách nhiệm lớn, nhất là khi tôi vẫn đang khoác áo đội tuyển và CLB. Nhưng tôi sẵn sàng học hỏi, cân bằng mọi vai trò và làm hết mình khi cần".

Hariss một trong những cầu thủ thành công nhất của bóng đá Singapore. Anh có 140 lần khoác áo ĐTQG, ghi 11 bàn, từng vô địch AFF Cup, giành AFC Cup và nhiều danh hiệu tại Malaysia và Singapore. Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Hariss còn là người luôn quan tâm đến sự phát triển của nền bóng đá nước nhà.

Hariss đặc biệt trăn trở về thực trạng nhiều cầu thủ trẻ từ bỏ sự nghiệp ở độ tuổi đôi mươi vì thiếu định hướng. "Nếu cầu thủ giải nghệ vì chấn thương thì có thể hiểu được. Nhưng thật đáng buồn khi họ rút lui vì không thấy tương lai ở bóng đá Singapore. Tôi muốn góp phần thay đổi điều đó", Hariss kết luận.

Hariss cam kết rút lui khỏi các cuộc họp của FAS liên quan trực tiếp đến tuyển quốc gia để tránh xung đột lợi ích. Anh cũng dẫn ví dụ về trung vệ Tyrone Mings của Aston Villa, người được bổ nhiệm vào hội đồng tổ chức Euro 2028, để nhấn mạnh cầu thủ đang thi đấu vẫn có thể đóng góp quan trọng ở cấp quản lý.

