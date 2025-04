Liverpool chấm dứt tranh cãi về CLB vĩ đại nhất nước Anh

Với chức vô địch Premier League mùa giải 2024/25, Arne Slot - ngay trong mùa giải đầu tiên của mình tại Anfield - làm điều mà suốt hơn một thập kỷ qua người Merseyside chỉ dám mơ: san bằng kỷ lục 20 chức vô địch quốc nội với Manchester United. Và quan trọng hơn, chiến lược gia người Hà Lan thổi bùng lại ngọn lửa tự hào của Liverpool, chấm dứt mọi tranh cãi về việc đâu mới là câu lạc bộ vĩ đại nhất của bóng đá Anh.

Khi Arne Slot được bổ nhiệm làm HLV Liverpool vào mùa hè năm ngoái, không ai ngờ rằng ông có thể gặt hái thành công nhanh đến vậy. Khi ấy, các so sánh với huyền thoại Bob Paisley - người kế nhiệm Bill Shankly và đưa Liverpool tới những năm tháng huy hoàng - vẫn còn pha lẫn sự lãng mạn nhiều hơn là kỳ vọng thực tế.

Thế nhưng, Slot đã làm được. Không chỉ vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên, ông còn đưa Liverpool trở lại vị trí ngang hàng với Man United, với cùng 20 chức vô địch quốc nội. Và với sáu chức vô địch châu Âu trong phòng truyền thống, Liverpool có thể tự tin khẳng định: họ mới chính là câu lạc bộ vĩ đại nhất của nước Anh.

Điều đáng nể là Slot hoàn thành nhiệm vụ khổng lồ này bằng sự điềm tĩnh, bản lĩnh và chiến lược thông minh - những phẩm chất từng làm nên huyền thoại của Shankly, Paisley, và sau này là Jürgen Klopp.

Liverpool từng bước lên đỉnh nước Anh dưới thời Shankly năm 1973 với chức vô địch thứ 8, rồi tiếp tục thống trị suốt hai thập kỷ. Nhưng khi Sir Alex Ferguson đến Old Trafford, gió đã đổi chiều.

Ferguson từng đặt mục tiêu "hạ bệ Liverpool", và ông đã làm được. Khi Man United san bằng kỷ lục 18 chức vô địch vào năm 2009, đó là khoảnh khắc đau lòng với tất cả những ai yêu Liverpool. Và nỗi đau còn nhân lên khi Man United vượt lên, giành chức vô địch thứ 19 năm 2011 và thứ 20 năm 2013, trong khi Liverpool lận đận ở những vị trí ngoài top 4.

Khi huyền thoại Jamie Carragher chia tay Liverpool năm 2013, với đội bóng chỉ xếp thứ 7 và kém Man United tới 28 điểm, nếu ai đó hỏi rằng khi nào Liverpool bắt kịp được Man United, người hâm mộ sẽ lắc đầu: "Có lẽ không kịp trong đời mình".

Man United lúc đó có Sir Alex, nguồn thu vượt trội, cả nền tảng tài chính vững chắc. Còn Liverpool, giữa một kỷ nguyên mà Chelsea, Arsenal và sau đó là Man City vươn mình thành những gã khổng lồ mới, chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Fenway Sports Group (FSG) tiếp quản Liverpool. Bằng những quyết định đầu tư thông minh và kiên nhẫn, FSG từng bước vực dậy một Liverpool đang chìm trong khủng hoảng.

Những chỉ trích nhắm vào FSG đôi lúc vẫn vang lên, nhưng hãy nhìn vào thực tế: ngày họ mua lại CLB, Liverpool lỗ nặng và không thể cạnh tranh đỉnh cao. Ngày hôm nay, Liverpool có doanh thu thương mại vượt Manchester United, sở hữu một đội hình đẳng cấp thế giới, một sân vận động hiện đại, và giờ đây là chức vô địch quốc nội thứ 20 trong lịch sử.

Thành công này không chỉ đến từ những khoản chi tiêu lớn, mà còn từ mô hình vận hành thông minh: tuyển mộ đúng người, đào tạo bài bản và xây dựng văn hóa chiến thắng bền vững.

Với Slot, ông không chỉ giúp Liverpool vô địch, mà còn làm điều đó một cách thuyết phục. Sau khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng, Liverpool bước vào giai đoạn cam go từ tháng 11 đến tháng 3 - khoảng thời gian mà các đội bóng lớn thường hụt hơi - bằng phong độ đáng nể: thắng 14, hòa 6, bất bại suốt 20 trận.

Trong khi Man City và Arsenal lần lượt sảy chân, Liverpool duy trì sự ổn định tuyệt vời. Đặc biệt, họ từng đánh bại nhà vô địch châu Âu, Real Madrid và nhà vô địch Bundesliga, Bayer Leverkusen tại giai đoạn League phase Champions League, thể hiện đẳng cấp hàng đầu cả trong nước lẫn quốc tế.

Đến giai đoạn nước rút, khoảng cách quá an toàn, khiến cuộc đua đôi lúc trở nên "kém kịch tính", nhưng đó là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định, bản lĩnh và chất lượng mà Liverpool thể hiện suốt mùa giải.

Slot cũng cho thấy sự khéo léo trong cách xử lý những vấn đề nhạy cảm như đàm phán hợp đồng với các công thần Mohamed Salah, Virgil van Dijk - những cái tên vừa cam kết gắn bó lâu dài, củng cố nền tảng cho tương lai.

Có một thống kê rất đáng chú ý: trong khi Man United cần tới hai huyền thoại Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson để giành 18/20 chức vô địch, thì Liverpool có tới 10 HLV khác nhau đưa đội bóng tới ngôi vương. Điều đó cho thấy sức mạnh hệ thống và truyền thống vững chãi mà Liverpool xây dựng.

Với chức vô địch Premier League mùa 2024/25, Liverpool chính thức khép lại hơn 30 năm bị Manchester United vượt mặt. Câu hát "You’ll Never Walk Alone" giờ đây không chỉ là lời hô vang cảm xúc, mà còn là tuyên ngôn hùng hồn rằng Liverpool đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Và khi chiếc xe buýt mừng chức vô địch thứ 20 lăn bánh qua các con phố Liverpool, tất cả ánh mắt sẽ sớm hướng tới mục tiêu tiếp theo: chiếc cúp thứ 21 - để một lần nữa khẳng định rằng, Anfield là thánh địa vĩ đại nhất của bóng đá Anh.

