Cầu thủ lấy áo số 7 của Ronaldo gây chú ý

Carlos Forbs, cầu thủ khoác áo số 7 thay Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Tiền đạo cánh 21 tuổi bất ngờ được trao áo số 7 ở tuyển Bồ Đào Nha, số áo vốn gắn liền với tên tuổi của siêu sao Cristiano Ronaldo, trong trận thắng 9-1 trước Armenia thuộc vòng loại World Cup 2026 hôm 16/11. Ở trận này, CR7 vắng mặt vì án treo giò do dính thẻ đỏ ở cuộc đối đầu với Ireland hôm 14/11.

Forbs vào sân từ băng ghế dự bị và thay Bernardo Silva ở phút 56, thời điểm Bồ Đào Nha dẫn Armenia 6-1. Trong quãng thời gian trên sân, tiền đạo của Club Brugge mang về quả phạt đền giúp Bruno Fernandes nâng tỷ số lên 7-1.

Forbs trong chiến thắng trước Armenia. Ảnh: Reuters.

Chỉ trong vòng nửa năm, sự nghiệp của Forbs thăng tiến nhanh chóng. Mùa trước, chân sút này thi đấu dưới dạng cho mượn tại Wolves, nhưng chỉ ra sân 11 trận.

Đến mùa hè vừa qua, Forbs gia nhập Club Brugge và nhanh chóng để lại dấu ấn. Ở loạt trận Champions League hôm 6/11, Forbs ghi bàn và kiến tạo trong trận gặp Barcelona, góp công lớn giúp Club Brugge có trận hòa 3-3.

Việc được trao số áo 7 của Ronaldo, biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha trong hơn một thập kỷ qua, là vinh dự lớn với Forbs. HLV Roberto Martinez cũng tích cực trao thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Forbs để có thêm lựa chọn trước khi tranh tài tại World Cup 2026.

