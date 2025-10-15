Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ Iraq bật khóc vì mất vé dự thẳng World Cup cay đắng

  • Thứ tư, 15/10/2025 04:43 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Rạng sáng 15/10, sau trận hòa 0-0 trước Saudi Arabia, Iraq có cùng 4 điểm, cùng hiệu số với đối thủ nhưng vẫn không thể có vé đến thẳng châu Mỹ vào năm sau.

Iraq không thể lập kỳ tích trước Saudi Arabia.

Trên sân nhà King Abdullah Sports City, Saudi Arabia tạo thế trận lấn lướt trước Iraq với tỷ lệ cầm bóng 64% cùng 14 cơ hội. Ở chiều ngược lại, Iraq chỉ biết chịu trận và không có nổi một lần đưa bóng đi trúng đích.

Sau hiệp một bế tắc, Saudi Arabia đã tiến rất gần khung thành Iraq. Dù vậy, nỗ lực của Saud Abdulhamid hay Salem Al Dawsari đều không đưa bóng đi trúng đích. Trong lần hiếm hoi có pha xử lý chính xác, Al Dawsari lại không thể khuất phục thủ thành Jalal Hachim.

Dù không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ, Saudi Arabia vẫn được hưởng niềm vui. Trận hòa 0-0 là đủ để giúp đại diện Trung Đông giành vé dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Trong lịch sử, "Những chú chim ưng xanh" từng có 4 lần dự World Cup liên tiếp (từ năm 1994 đến 2006).

Ở chiều ngược lại, Iraq có cùng 4 điểm, hiệu số 1 như Saudi Arabia nhưng xếp sau do ghi ít bàn hơn (1 so với 3). Zidane Iqbal cùng đồng đội chỉ còn biết tự trách khi đã phung phí nhiều cơ hội trong trận gặp Indonesia.

Dù vậy, "Sư tử Lưỡng hà" tiếp tục nuôi hy vọng dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986 thông qua loạt play-off. Đối thủ tiếp theo của Iraq sẽ là UAE. Đội thắng ở cặp này sẽ bước vào vòng đấu liên lục địa.

Trước đó, châu Á đã có 7 đại diện giành vé đến thẳng châu Mỹ vào năm sau gồm Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Hàn Quốc và Uzbekistan.

