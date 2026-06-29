Cầu thủ Hàn Quốc cúi gằm mặt khi bay về nước sau kỳ World Cup thảm họa

Lee Kang-in vẫy tay tạm biệt người hâm mộ. Đoàn sẽ quá cảnh tại Mỹ trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào ngày 30/6. Khác với thông lệ duy trì từ sau World Cup 2002, đội tuyển lần này sẽ không tổ chức lễ chào đón tại sân bay. Ba cầu thủ Jens Castrop, Park Jin-seop và Jo Gyu-seong sẽ trở lại CLB chủ quản ngay sau khi rời Mexico. Trong khi đó, đội trưởng Son Heung-min cùng một số cầu thủ khác sẽ trở về theo lịch trình riêng hoặc trực tiếp hội quân cùng CLB. Ảnh: News1.