Cầu thủ Hàn Quốc cúi gằm mặt khi bay về nước sau kỳ World Cup thảm họa

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Ngày 29/6, đội tuyển Hàn Quốc lặng lẽ giải tán và dọn dẹp rời đại bản doanh tại Guadalajara (Mexico) để trở về nước, khép lại hành trình thảm họa tại World Cup 2026. Trong buổi họp báo cuối cùng của đội, HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức và nhận trách nhiệm về việc đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng. Ảnh: News1.
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Từ khoảng giữa trưa theo giờ địa phương, các tuyển thủ bắt đầu lên đường trở về. Đoàn chính gồm HLV Hong Myung-bo, ban huấn luyện, đội ngũ hỗ trợ cùng 8 cầu thủ: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Min-jae (Bayern Munich), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Baek Seung-ho (Birmingham City), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) và Seol Young-woo (Red Star Belgrade). Ảnh: News1.
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Hình ảnh các cầu thủ rời khách sạn Westin ở trung tâm Guadalajara với gương mặt buồn bã cho thấy rõ sự thất vọng sau một kỳ World Cup không như kỳ vọng. Ảnh: News1.
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Lee Kang-in vẫy tay tạm biệt người hâm mộ. Đoàn sẽ quá cảnh tại Mỹ trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào ngày 30/6. Khác với thông lệ duy trì từ sau World Cup 2002, đội tuyển lần này sẽ không tổ chức lễ chào đón tại sân bay. Ba cầu thủ Jens Castrop, Park Jin-seop và Jo Gyu-seong sẽ trở lại CLB chủ quản ngay sau khi rời Mexico. Trong khi đó, đội trưởng Son Heung-min cùng một số cầu thủ khác sẽ trở về theo lịch trình riêng hoặc trực tiếp hội quân cùng CLB. Ảnh: News1.
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Hàn Quốc bước vào World Cup 2026 với tham vọng lần đầu tiên lọt vào tứ kết trên sân khách. Tuy nhiên, đội chỉ thắng CH Czech 2-1, trước khi thua Mexico và Nam Phi cùng tỷ số 0-1. Với 3 điểm sau 3 trận, Hàn Quốc đứng thứ 3 bảng A và không thể giành vé đi tiếp. Ảnh: Reuters.
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HLV Hong Myung-bo trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ tháng 7/2024 trong bối cảnh gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ông một lần nữa không thể giúp Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup, tương tự thất bại tại World Cup 2014. Sau trận thua Nam Phi, ông Hong từng tuyên bố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khi việc bị loại được xác nhận, ông quyết định rời cương vị HLV trưởng sau 2 năm dẫn dắt đội tuyển. Ảnh: Yonhap.
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Theo hợp đồng ban đầu, ông Hong sẽ làm việc đến hết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, sau quyết định từ chức, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc sẽ sớm bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới. Dù vậy, quá trình này được dự báo không dễ dàng khi Chủ tịch Liên đoàn Chung Mong-gyu cũng dự kiến rời cương vị sau khi giải đấu kết thúc. Ảnh: Reuters.
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