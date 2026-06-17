Cầu thủ gây thất vọng nhất của Pháp ngày ra quân

Thủ thành Mike Maignan khiến người hâm mộ tuyển Pháp thất vọng vì liên tiếp mắc sai lầm trong trận ra quân vào rạng sáng 17/6.

Maignan liên tiếp mắc lỗi trong trận thắng của Pháp trước Senegal.

Khi tuyển Pháp dẫn 2-0 nhờ bàn thắng của Kylian Mbappe và Bradley Barcola, nhiều người đã nghĩ về một trận sạch lưới cho Maignan. Nhưng Senegal bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+5, do Ibrahim Mbaye lập công.

Đáng chú ý, Mbaye được đánh giá là có pha dứt điểm ở góc không thực sự thuận lợi, và Maignan có đủ không gian, thời gian để phá bóng. Thủ môn thuộc biên chế AC Milan thậm chí đã tiếp xúc được vào bóng, nhưng vẫn để Pháp nhận bàn thua.

Những phút cuối trận, trong một pha lên bóng của Senegal, Maignan không kiểm soát được hoàn toàn quả bóng, suýt chút nữa trực tiếp đưa bóng qua vạch vôi. Nhiều người cho rằng đây là lỗi sơ đẳng, và thủ môn ở đẳng cấp cao như anh không thể mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế.

Maignan chỉ được chấm 6,2 điểm, thấp nhất trong đội hình Pháp. Đây là World Cup đầu tiên của thủ môn 30 tuổi. Ở 3 lần gần nhất Pháp tranh cúp vàng, người hâm mộ đã quen thuộc với hình ảnh Hugo Lloris trong khung thành. Màn trình diễn này có thể khiến CĐV “Les Bleus” cũng như HLV Didier Deschamps không thể yên tâm ở vị trí cần sự ổn định nhất.

Sau khi vượt qua Senegal, tuyển Pháp cần vượt qua Na Uy và Iraq ở bảng I. Trong đó, hàng công của Na Uy được xem là thử thách đáng gờm cho hàng phòng ngự đắt giá của Pháp, đặc biệt là với Maignan.