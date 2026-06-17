Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ gây thất vọng nhất của Pháp ngày ra quân

  • Thứ tư, 17/6/2026 06:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ thành Mike Maignan khiến người hâm mộ tuyển Pháp thất vọng vì liên tiếp mắc sai lầm trong trận ra quân vào rạng sáng 17/6.

Maignan liên tiếp mắc lỗi trong trận thắng của Pháp trước Senegal.

Khi tuyển Pháp dẫn 2-0 nhờ bàn thắng của Kylian Mbappe và Bradley Barcola, nhiều người đã nghĩ về một trận sạch lưới cho Maignan. Nhưng Senegal bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+5, do Ibrahim Mbaye lập công.

Đáng chú ý, Mbaye được đánh giá là có pha dứt điểm ở góc không thực sự thuận lợi, và Maignan có đủ không gian, thời gian để phá bóng. Thủ môn thuộc biên chế AC Milan thậm chí đã tiếp xúc được vào bóng, nhưng vẫn để Pháp nhận bàn thua.

Những phút cuối trận, trong một pha lên bóng của Senegal, Maignan không kiểm soát được hoàn toàn quả bóng, suýt chút nữa trực tiếp đưa bóng qua vạch vôi. Nhiều người cho rằng đây là lỗi sơ đẳng, và thủ môn ở đẳng cấp cao như anh không thể mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế.

Maignan chỉ được chấm 6,2 điểm, thấp nhất trong đội hình Pháp. Đây là World Cup đầu tiên của thủ môn 30 tuổi. Ở 3 lần gần nhất Pháp tranh cúp vàng, người hâm mộ đã quen thuộc với hình ảnh Hugo Lloris trong khung thành. Màn trình diễn này có thể khiến CĐV “Les Bleus” cũng như HLV Didier Deschamps không thể yên tâm ở vị trí cần sự ổn định nhất.

Sau khi vượt qua Senegal, tuyển Pháp cần vượt qua Na Uy và Iraq ở bảng I. Trong đó, hàng công của Na Uy được xem là thử thách đáng gờm cho hàng phòng ngự đắt giá của Pháp, đặc biệt là với Maignan.

Màn trình diễn đầy tranh cãi của Mbappe

Dù ghi hai bàn trong trận thắng 3-1 Senegal tại bảng I World Cup 2026 sáng 17/6, màn trình diễn của cá nhân Kylian Mbappe vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Trần Lan

Maignan Tuyển Pháp Pháp World Cup AC Milan

    Đọc tiếp

    Cuoc goi dinh menh loai Maguire khoi World Cup hinh anh

    Cuộc gọi định mệnh loại Maguire khỏi World Cup

    5 giờ trước 02:31 17/6/2026

    0

    Sao Manchester United thừa nhận cảm giác sốc và thất vọng khi Thomas Tuchel trực tiếp gọi FaceTime để thông báo anh bị loại khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

    Bi kich cua Lamouchi tai World Cup 2026 hinh anh

    Bi kịch của Lamouchi tại World Cup 2026

    4 giờ trước 03:07 17/6/2026

    0

    Sabri Lamouchi trở thành HLV đầu tiên mất việc tại World Cup 2026 sau khi cuộc khủng hoảng nội bộ ở tuyển Tunisia bùng phát ngay giữa giải đấu.

    Mbappe ruc sang tai World Cup hinh anh

    Mbappe rực sáng tại World Cup

    6 giờ trước 01:57 17/6/2026

    0

    Rạng sáng 17/6, tiền đạo sinh năm 1998 ghi hai bàn giúp Pháp đánh bại Senegal 3-1 ở bảng I.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý