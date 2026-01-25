Cầu thủ đầu tiên hạ gục Li Hao gây sốt là ai?

Là cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới U23 Trung Quốc, Yuto Ozeki còn bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Việt nhờ vẻ ngoài điển trai, lãng tử.

Trên mạng xã hội ngày 25/1, các tình huống đáng chú ý trong trận chung kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc vẫn liên tục được chia sẻ.

Trong đó, không ít khán giả Việt Nam thích thú trước hình ảnh cầu thủ Yuto Ozeki - người ghi bàn đầu tiên vào lưới U23 Trung Quốc trong trận chung kết, cũng là bàn thua đầu tiên của đội tuyển này ở giải đấu năm nay.

Ngay ở phút thứ 12 của trận đấu, từ pha phối hợp của đồng đội, Ozeki tung cú dứt điểm ngay trong vòng cấm đánh bại thủ thành Li Hao.

Ozeki chơi nổi bật bên phía U23 Nhật Bản. Ảnh: AFC.

Trên các bài đăng về chân sút số 8 của U23 Nhật Bản, nhiều khán giả nữ dành lời khen cho vẻ ngoài điển trai, mái tóc dài lãng tử của anh. Không ít người còn nhận xét Ozeki sở hữu ngoại hình không thua kém người nổi tiếng. Tiền vệ sinh năm 2005 cao 1,78 m, nổi bật với chiếc mũi cao và đường hàm gương mặt góc cạnh, nam tính.

Trên các nền tảng như TikTok hay Threads, các video, bài đăng về Ozeki cũng nhận được hàng nghìn lượt xem, tương tác. Trang cá nhân của anh sau giải đấu cũng tăng từ 25.000 lên hơn 32.000 follow.

Tại vòng chung kết U23 châu á năm nay, Ozeki là một trong những cầu thủ nổi bật bên phía các "Samurai xanh", từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ U18, U19 và U20 Nhật Bản.

Cầu thủ sinh năm 2005 sở hữu ngoại hình điển trai. Ảnh: @yuto._.ozeki/Instagram.

Tại trận ra quân, tiền vệ 21 tuổi là người ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng đậm 5-0 của U23 Nhật Bản trước U23 Syria. Khi gặp U23 UAE, anh cũng góp một bàn trong chiến thắng 3-0 của đội nhà.

Nhờ ngoại hình sáng, nụ cười duyên, Ozeki cũng là cầu thủ được nhiều nhãn hàng ở xứ anh đào ưu ái, đặc biệt là các thương hiệu thời trang.

Dù nhận được nhiều sự yêu mến từ các fan nữ, chân sút sinh năm 2005 chưa công khai có bạn gái. Trang cá nhân của anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu và một số khoảnh khắc du lịch đời thường.