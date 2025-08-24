Cầu thủ đầu tiên được chấm điểm 10 mùa này

Jurrien Timber trở thành ngôi sao đầu tiên trong top 5 giải đấu lớn hàng đầu châu Âu được Sofascore chấm điểm 10 kể từ khi bắt đầu mùa giải 2025/26.

Timber đạt điểm số hoàn hảo 10 trên Sofascore – một cột mốc hiếm hoi.

Rạng sáng 24/8, Jurrien Timber ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo giúp Arsenal nhấn chìm Leeds United 4-0 ở vòng 2 Premier League. Sau trận đấu, Sofascore chấm điểm 10 cho hậu vệ người Hà Lan, biến anh trở thành cầu thủ duy nhất kể từ đầu mùa giải 2025/26, nhận số điểm tuyệt đối.

Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 9 năm, một ngôi sao "Pháo thủ" đạt được điểm 10 tuyệt đối theo thang điểm từ Sofascore. Trước đó, Alexis Sanchez (vào năm 2016) và Mesut Ozil (vào năm 2015) là những cầu thủ Arsenal gần nhất nhận số điểm tuyệt đối.

Sofascore đánh giá kể từ đầu mùa, không cầu thủ nào trong top 5 giải đấu lớn hàng đầu châu Âu có màn trình diễn toàn diện về công lẫn phòng ngự, như Timber làm trước Leeds United. Không chỉ ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo, con số khó tin với một hậu vệ, ngôi sao tuyển Hà Lan còn có màn trình diễn phòng ngự hoàn hảo.

Anh thắng 6/9 pha tranh chấp, có 2 lần cắt bóng, thành công 4 cú tắc bóng và không lần nào để đối thủ vượt qua trong trận. Timber chứng minh giá trị sau khi trở lại từ chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào năm 2024. Trận đấu với Leeds là bước khởi đầu hoàn hảo cho Timber, và người hâm mộ Arsenal đang trông đợi anh tiếp tục tỏa sáng trong những trận đấu sắp tới.