Cầu thủ đắt nhất châu Á tăng giá

Abdukodir Khusanov tiếp tục khẳng định vị thế cầu thủ đắt giá nhất châu Á hiện nay, theo Transfermarkt.

Khusanov tăng giá. Ảnh: Reuters.

Trong lần cập nhật mới nhất, Transfermarkt nâng mức định giá của Khusanov lên 50 triệu euro, qua đó củng cố vị trí cầu thủ châu Á có giá trị chuyển nhượng cao nhất hiện tại.

Theo dữ liệu từ chuyên trang định giá cầu thủ hàng đầu thế giới, giá trị của Khusanov tăng mạnh chỉ trong hơn một năm qua. Đầu năm 2024, tuyển thủ Uzbekistan mới được định giá ở mức vài triệu euro khi còn khoác áo Lens, thì những màn trình diễn ấn tượng tại Ligue 1 trước khi gia nhập Manchester City đã giúp anh liên tục thiết lập những cột mốc mới.

Từ con số 5 triệu euro, Khusanov tăng giá lên 12 triệu euro, trước khi nhảy vọt lên 35 triệu euro sau khi gia nhập đội chủ sân Etihad. Đến lần cập nhật mới nhất, ngôi sao sinh năm 2004 đã chạm mốc 50 triệu euro, mức định giá cao nhất trong sự nghiệp.

Khusanov có bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Không chỉ dẫn đầu bóng đá Uzbekistan, Khusanov còn tạo nên dấu ấn đặc biệt trên phạm vi toàn cầu. Anh hiện xếp số 1 trong số các cầu thủ Uzbekistan, đứng thứ 14 thế giới ở vị trí trung vệ, xếp thứ 52 trong số các cầu thủ đang thi đấu tại Premier League và nằm trong top 100 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới.

Tại Man City, trung vệ 21 tuổi hiện là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao thứ 10 trong đội hình đầy rẫy ngôi sao. Với đà phát triển hiện tại, giới chuyên môn tin rằng Khusanov hoàn toàn có thể tiếp tục tăng giá trong những năm tới.

Tại World Cup 2026, Khusanov là thủ lĩnh của tuyển Uzbekistan, trở thành điểm tựa cho đại diện châu Á ở một sân chơi đầy khắc nghiệt.

Những cặp anh em tại World Cup 2026 World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu mà còn chứng kiến nhiều cặp anh em cùng sát cánh, viết nên những câu chuyện đặc biệt.