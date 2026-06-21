Cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2026

Danh sách những cầu thủ đạt tốc độ cao nhất World Cup 2026 được hé lộ và cái tên dẫn đầu khiến nhiều người bất ngờ.

Jordan Bos (5) ghi dấu ấn. Ảnh: Reuters.

Không phải Kylian Mbappe hay Erling Haaland, ngôi vị số một tạm thời thuộc về hậu vệ Jordan Bos của tuyển Australia. Theo thống kê sau loạt trận đầu tiên, Bos đạt tốc độ tối đa 36,7 km/h, trở thành cầu thủ nhanh nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Thành tích này giúp hậu vệ cánh của “Socceroos” vượt qua hàng loạt ngôi sao tấn công nổi tiếng với khả năng bứt tốc. Đây được xem là bất ngờ lớn, bởi Bos không phải cái tên thường xuyên được nhắc đến trong nhóm cầu thủ nhanh nhất thế giới.

Xếp ngay phía sau là Erling Haaland với tốc độ 36,5 km/h. Tiền đạo của tuyển Na Uy cho thấy khả năng bứt tốc đáng nể trong chiến thắng 4-1 trước Iraq. Cùng đạt con số tương tự Haaland là đồng đội của anh ở Man City, Abdukodir Khusanov.

Ở các vị trí tiếp theo, Mohamed Toure của Australia đứng thứ tư với 35,8 km/h, trong khi Ryan Gravenberch của Hà Lan và Alan Minda của Ecuador cùng đạt mốc 35,6 km/h. Bên phía tuyển Anh, Djed Spence là cầu thủ nhanh nhất với 35,2 km/h, ngang bằng Son Heung-min của Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Mbappe chỉ xếp thứ 9 với vận tốc 35,1 km/h, thấp hơn kỳ vọng dành cho một trong những chân chạy hàng đầu thế giới.

Cuộc đua tốc độ tại World Cup 2026 vẫn còn rất dài khi vòng bảng mới chỉ bắt đầu. Với hàng loạt trận đấu phía trước, các ngôi sao vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện thành tích.

Top 10 cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới, theo The Sun.

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