Bóng đá Argentina rúng động trước sự ra đi đột ngột của cầu thủ 18 tuổi Abel Nunez. Nạn nhân qua đời sau khi lĩnh trọn cú phá bóng cực mạnh vào đầu trong một trận đấu giải trẻ.

Tai nạn thương tâm xảy ra trong cuộc đối đầu giữa CLB FC Ezeiza và Deportivo Muniz thuộc giải trẻ hạng tư Argentina (Juveniles C) hôm 13/11. Khi đang bị áp sát, một hậu vệ của Deportivo Muniz buộc phải phá bóng giải nguy. Trái bóng bay đi ở tầm thấp với lực cực mạnh và găm thẳng vào đầu Abel Nunez đứng cách đó chỉ khoảng 4-5 mét.

Nhà báo thể thao địa phương Cristian Rompani, người có mặt trên sân, bàng hoàng kể lại: "Cú va chạm khủng khiếp như một đòn knock-out trên sàn quyền anh. Trong gần 30 năm theo dõi bóng đá trẻ, tôi chưa từng thấy cú sút nào mạnh đến vậy. Cậu bé đổ gục xuống sân và bất tỉnh hoàn toàn".

Trận đấu lập tức bị hủy bỏ để đội ngũ y tế sơ cứu. Các bác sĩ nhận thấy nhịp thở của Nunez rất bất thường và nhanh chóng chuyển anh tới bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra xác nhận cầu thủ mang áo số 10 bị nứt hộp sọ và xuất huyết nội nghiêm trọng. Dù được các bác sĩ nỗ lực phẫu thuật, Nunez vẫn không qua khỏi.

Trên trang chủ, CLB FC Ezeiza đăng tải thông điệp xót xa: "Đây là tin tức đau lòng nhất mà đội bóng từng phải chia sẻ. Chúng tôi vĩnh biệt một chàng trai trẻ đầy ắp ước mơ và hoài bão. Hôm nay, bóng đá xin lùi lại phía sau để nhường chỗ cho sự tiếc thương vô hạn".

Phía CLB Deportivo Muniz cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và toàn thể đội bóng FC Ezeiza trước mất mát không thể bù đắp này.

Sự ra đi của Abel Nunez nối dài chuỗi ngày u ám của bóng đá thế giới. Chỉ chưa đầy hai tuần trước, làng túc cầu cũng bàng hoàng khi tiền đạo 30 tuổi Jesus de Miguel (CLB Tenerife, Tây Ban Nha) tử vong sau pha va chạm với thủ môn đối phương.