Robert Sanchez thoát chết sau tai nạn kinh hoàng

Thủ môn thuộc biên chế Chelsea, Robert Sanchez vừa may mắn thoát nạn sau khi đâm chiếc siêu xe Ferrari vào rào chắn trên đường đua Nurburgring của Đức.

Robert Sanchez vừa gặp tai nạn ở Đức. Ảnh: Reuters.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày thứ Hai tại khúc cua lòng chảo Caracciola-Karussell nổi tiếng. Theo The Sun , thủ thành người Tây Ban Nha di chuyển với tốc độ ước tính khoảng 112 km/h ngay trước thời điểm chiếc xe mất lái và va đập mạnh vào dải rào chắn bên đường đua.

Cú va chạm tốc độ cao khiến toàn bộ phần đầu chiếc Ferrari bị hư hỏng nghiêm trọng. Sự cố kể trên buộc ban quản lý đường đua phải phất cờ đỏ nhằm phong tỏa và đình chỉ mọi hoạt động trong khoảng một giờ đồng hồ, tạo điều kiện cho lực lượng kỹ thuật tiến hành khắc phục, gia cố lại hệ thống rào bảo vệ.

Dù phương tiện chịu thiệt hại nặng, Sanchez nhanh chóng tự bước ra khỏi buồng lái trong tình trạng hoàn toàn lành lặn. Thủ thành 28 tuổi sau đó còn nán lại hiện trường để hỗ trợ các nhân viên thu gom các mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Thủ môn người Tây Ban Nha từng có 112 lần ra sân cho Chelsea trước khi chuyển sang đầu quân cho câu lạc bộ Como tại Serie A theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một mùa giải vào tháng 9/2026.

Tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải năm nay, Sanchez ra sân tổng cộng 5 trận với 450 phút thi đấu trên mọi đấu trường, nhận 9 bàn thua. Cụ thể, anh chơi 270 phút tại Serie A (3 trận) và 90 phút tại Champions League (1 trận) trong màu áo Como, cùng 90 phút tại Premier League (1 trận) cho Chelsea.