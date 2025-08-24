Cầu thủ 15 tuổi đi vào lịch sử Premier League

Rạng sáng 24/8, Max Dowman ra mắt trong trận thắng 5-0 của Arsenal trước Leeds ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh.

Dowman có màn trình diễn ấn tượng trước Leeds.

Phút 64, Arsenal đã dẫn 4-0 nên HLV Mikel Arteta mạnh dạn rút Noni Madueke ra nghỉ để nhường chỗ cho Max Dowman. Theo Opta, ngay khi đặt chân lên thảm cỏ Emirates, Dowman (15 tuổi, 235 ngày) đã đi vào lịch sử với tư cách là 1 trong 3 cầu thủ chưa tròn 16 tuổi được thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, bên cạnh Ethan Nwaneri (15 tuổi, 181 ngày) và Jeremy Monga (15 tuổi, 271 ngày).

Trong ngày được trao cơ hội, Dowman không làm người hâm mộ thất vọng. Cầu thủ sinh năm 2009 thi đấu đầy năng nổ bên cánh phải, gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ Leeds bằng khả năng đi bóng và bứt tốc đầy ấn tượng. Một trong những pha đột phá của Dowman mang về quả phạt đền cho Arsenal ở phút bù giờ 90+4.

Declan Rice được giao trọng trách nhưng nhường cơ hội lại cho Viktor Gyokeres. Chân sút người Thụy Điển không bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất cú đúp, đồng thời ấn định chiến thắng 5 sao cho "Pháo thủ".

Dowman từng ghi dấu ấn mạnh trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải của Arsenal. Với tiềm năng to lớn, cầu thủ trẻ người Anh được kỳ vọng trở thành trụ cột của đội bóng Bắc London trong tương lai gần. Thậm chí, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ nhiều đội bóng lớn tại La Liga, trong đó có cả Real Madrid đã để mắt và sẵn sàng chiêu mộ sao mai 15 tuổi.