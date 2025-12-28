Cậu bé Việt vừa giành huy chương Siêu trí nhớ, đọc nhanh 3.000 từ/phút

Chỉ sau 1 tháng ôn luyện, tốc độ đọc của Nhật Nam đạt ngưỡng 3.000 từ/phút, giúp em giành huy chương đồng tại Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới lần thứ 34.

Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025) diễn ra từ ngày 12-14/12 tại TP.HCM ghi nhận màn tranh tài ấn tượng của các vận động viên trí nhớ đến từ nhiều quốc gia.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện trí tuệ tầm cỡ toàn cầu, thu hút gần 300 thí sinh tranh tài ở nhiều nội dung như đọc nhanh, sơ đồ tư duy và các bài thi về trí nhớ tổng hợp.

Nhật Nam giành huy chương đồng tại cuộc thi. Ảnh: BTC.

Trong số những gương mặt dự thi, Nguyễn Nhật Nam, học sinh lớp 5 trường Vinschool, giành huy chương đồng ở nội dung Đọc nhanh, là thí sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng.

Ngay từ khi học lớp 1, Nhật Nam sớm thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với sách. Sau một học kỳ, em đọc được trọn vẹn một cuốn sách, và chủ động tìm đến thư viện trường để tiếp cận đa dạng thể loại, từ truyện tranh tiếng Anh đến sách khoa học và lịch sử.

Nhận thấy đam mê ấy, mẹ của Nhật Nam là chị Vũ Thị Như, liên tục tìm kiếm những phương pháp học tập phù hợp nhằm phát huy thế mạnh, vừa giúp con duy trì đam mê đọc sách, vừa tạo nền tảng tư duy dài hạn.

Chị Như biết đến cuộc thi và nhờ huấn luyện viên trí nhớ Bùi Vũ Ngọc Trâm hướng dẫn em ôn luyện trong 1 tháng. Khoảng thời gian này tập trung vào việc làm quen với kỹ thuật đọc nhanh, xây dựng chiến lược đọc hiểu và rèn luyện sơ đồ tư duy. Dù thời lượng luyện tập không dài, quá trình này đóng vai trò tạo nền móng, giúp em tự tin bước vào một cuộc thi mang quy mô quốc tế.

“Trong bài kiểm tra đầu, tốc độ đọc của Nam là 300 từ/phút nhưng ngay khi kết thúc buổi luyện tập đầu tiên, tốc độ đọc của Nam tăng lên 500 từ/phút. Hiện tốc độ của Nam cán mốc 3.000 từ/phút”, huấn luyện viên Ngọc Trâm chia sẻ.

Ban đầu, mục tiêu hướng dẫn của chuyên gia Ngọc Trâm nhằm rèn luyện kỹ năng, hỗ trợ phát triển khả năng đọc và tư duy của Nhật Nam như một hoạt động học tập bổ trợ.

Sau khi trực tiếp kiểm tra năng lực, huấn luyện viên Ngọc Trâm nhận thấy nền tảng và tốc độ tiến bộ của Nam vượt trội nên quyết định đưa Nhật Nam vào đội tuyển, định hướng thi đấu, chuẩn bị cho việc tham gia giải siêu trí nhớ mang tầm quốc tế.

Thời điểm 1 tháng ôn luyện cho giải thi là khoảng thời gian áp lực nhất bởi đây cũng là thời điểm thi học kỳ tại trường. Nhật Nam cùng lúc duy trì lịch học dày đặc, từ học chính khóa, ôn tập kiến thức học kỳ và ôn luyện cho giải thi.

Nhật Nam chụp ảnh cùng ông Nguyễn Phùng Phong sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: NVCC.

“Có hôm tôi xin trường cho con nghỉ 1-2 tiết học để ngủ bù sức. Tuy mệt nhưng con rất nghiêm túc, cả nhà ăn cơm con vẫn học quy chế thi cùng ban tổ chức”, chị Như kể.

Trong suốt quá trình luyện tập, khả năng đọc nhanh của Nhật Nam có sự tiến bộ rõ rệt. Em dần thích ứng với các kỹ thuật mới, xây dựng thói quen tiếp cận văn bản theo chiến lược thay vì đọc tuyến tính. Sự điều chỉnh linh hoạt trong phương pháp học giúp em ổn định tâm lý và duy trì hiệu quả luyện tập trước thềm cuộc thi.

Tại Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới, Nhật Nam tham gia hai nội dung Đọc nhanh và Sơ đồ tư duy. Em ghi dấu ấn khi trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất giành huy chương Đồng trong nội dung thi Đọc nhanh của đoàn Việt Nam.

“Tôi đặc biệt ấn tượng với Nhật Nam vì con là cậu bé tự tin. Sau khi hoàn thành bài thi, Nhật Nam chụp ảnh cùng tôi và nói rằng con đã thể hiện được hết mình, con rất là tự hào với bài thi của con”, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong chia sẻ sau cuộc thi.