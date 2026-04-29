‘Cậu bé tên lửa’ gây tranh cãi

Nam sinh 14 tuổi ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của công chúng khi cho biết mình tự chế tạo động cơ phản lực ngay trong phòng khách gia đình.

Che Jingang đang tập trung cao độ vào dự án mới nhất của mình. Ảnh: SCMP.

Che Jingang, 14 tuổi, đến từ đảo Hải Nam, Trung Quốc. Em được một số cơ quan truyền thông trong nước giới thiệu là “kỹ sư tự học”.

Theo chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội do mẹ quản lý (hiện có khoảng 30.000 người theo dõi), Che cho biết em đam mê “mọi thứ có thể bay”. Từ lớp 3, em đã bắt đầu tự học giải tích và khí động học, từng bước theo đuổi các dự án chế tạo tại nhà, trong đó có động cơ phản lực.

Trong các video đăng tải, Che sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn để mô tả quy trình chế tạo và thử nghiệm, đồng thời tự gọi mình là “cậu bé tên lửa”.

Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng vấp phải nghi ngờ. Nhiều người đặt câu hỏi về năng lực cũng như nền tảng học thuật của Che. Một số ý kiến chỉ ra rằng Che từng lưu video giải bài toán lớp 5, từ đó hoài nghi về khả năng giải tích.

Bên cạnh đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin cha của Che là Che Zhuming - kỹ sư hàng không vũ trụ từng tham gia nhiều dự án tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương. Từ đây, một bộ phận dư luận cho rằng thành tích của em có sự hậu thuẫn từ gia đình, thậm chí gọi em là “công tử”.

Một số người còn liên hệ trường hợp này với Jiang Ping - thiếu niên từng nổi tiếng là thần đồng toán học trước khi bị phát hiện gian lận vào năm 2024. Họ đặt nghi vấn Che là hình ảnh được xây dựng nhằm tạo lợi thế trong con đường học vấn.

Che Jingang khoe một bộ phận động cơ khi đang chế tạo sản phẩm của mình. Ảnh: SCMP.

Trước những hoài nghi, Che phản hồi rằng việc bị nghi ngờ là điều bình thường. “Điều em cần làm là tập trung vào thực hành và để năng lực tự chứng minh”, nam sinh nói.

Theo thông tin được chia sẻ, Che đã chế tạo thành công sản phẩm đầu tiên - một chiếc xe radar siêu âm - từ khi học lớp 2. Sau đó, em tiếp tục thực hiện các dự án phức tạp hơn như cánh tay robot, máy bay mô hình và hiện tại là động cơ phản lực.

Không gian sống của gia đình gần như biến thành xưởng chế tạo, với phòng khách chất đầy các sản phẩm tự chế.

Che cho biết em không theo học kỹ thuật một cách bài bản mà chủ yếu học qua quá trình tự mày mò, giải quyết vấn đề khi phát sinh. Em thường xuyên cập nhật tiến độ lên mạng và nhận được góp ý từ những người có chuyên môn.

Gia đình hoàn toàn ủng hộ Che trên con đường này, từ việc thuê gia sư lập trình đến tài trợ chi phí cho các dự án, mỗi dự án có thể tiêu tốn hàng nghìn nhân dân tệ.

Riêng với động cơ phản lực, Che mất khoảng 8 tháng để hoàn thành giai đoạn thiết kế đầu tiên và tự thuê ngoài một số khâu kỹ thuật. Dù lần thử nghiệm đầu tiên thất bại, em vẫn giữ thái độ tích cực.

“Mục tiêu ban đầu của em là học hỏi kiến thức, và em đã đạt được điều đó. Thất bại không phải vấn đề, nó cho em động lực để thử lại”, Che chia sẻ.

Bên cạnh những hoài nghi, Che cũng nhận được sự ủng hộ trên mạng xã hội. “Tôi mong chờ ngày bạn chế tạo được một phương tiện hàng không vũ trụ thực thụ", một người dùng mạng bình luận.