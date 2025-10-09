Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cát Tường cảnh báo

  • Thứ năm, 9/10/2025 22:20 (GMT+7)
  • 22:20 9/10/2025

Cát Tường bức xúc về việc bị nhiều tài khoản mạo danh để đi lừa đảo. Trước đó, nhiều sao Việt cũng là nạn nhân của các hành vi giả mạo hình ảnh nhằm trục lợi.

Ngày 9/10, MC Cát Tường lên tiếng cảnh báo khán giả về việc bị nhiều đối tượng giả mạo hình ảnh, danh tính nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi. Nữ MC nhấn mạnh không hề tham gia bất kỳ chương trình mai mối, tạo trang hẹn hò nào hay kêu gọi đóng tiền. Cô đồng thời khẳng định mình không quảng cáo, không hợp tác kinh doanh, mua bán với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ở nước ngoài.

"Rất nhiều lần Tường chia sẻ và cảnh báo nhưng rất tiếc, trang chính chủ của Tường có dấu tick xanh thì bà con không xem mà lại tin vào các trang giả mạo. Vì chúng chạy quảng cáo nên dễ tiếp cận hơn", Cát Tường chia sẻ.

MC Cat Tuong anh 1

Cát Tường bức xúc vì bị nhiều tài khoản mạo danh nhằm trục lợi. Ảnh: FBNV.

Cũng trong bài viết, nữ MC cho biết có rất nhiều khán giả đã bị lừa mất tiền, có người mất tới hàng trăm nghìn USD, sau đó tìm đến cô để phàn nàn, nhờ làm đơn kiện. "Tường chỉ biết chia sẻ lên đây và có hứa với chị ấy, chị cứ về Việt Nam kiện. Cần giúp gì thì Tường sẽ hỗ trợ hết mình", cô cho hay.

Trước MC Cát Tường, nhiều sao Việt cũng là nạn nhân của các hành vi giả mạo hình ảnh nhằm trục lợi. Mới nhất, đầu tháng 10, phía ca sĩ Đức Phúc lên tiếng cảnh báo việc hình ảnh của anh trong chung kết Intervision 2025 diễn ra ở Nga bị một số fanpage sử dụng trái phép. Những fanpage này có liên quan đến giao dịch tiền điện tử trái phép, nên quản lý Đức Phúc nhanh chóng lên tiếng để cảnh báo người hâm mộ.

Ngày 25/9, MC Lại Văn Sâm lên tiếng về việc bị nhiều tài khoản giả mạo nhằm trục lợi suốt thời gian qua, khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng. Ngoài ra, diễn viên Phương Oanh, Quốc Trường, vợ chồng diễn viên Ngô Thanh Vân hay MC Đại Nghĩa cũng từng lên tiếng cảnh báo khán giả về việc bị giả mạo hình ảnh.

MC Cát Tường Ngô Thanh Vân cảnh báo lừa đảo giả mạo lừa đảo trục lợi quảng cáo

  • Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

