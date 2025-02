Casemiro khiến fan MU phẫn nộ

Ruben Amorim hành quân đến London với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, đặc biệt là tuyến giữa khi cả Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và Toby Collyer đều dính chấn thương. Điều này buộc HLV người Bồ Đào Nha phải sử dụng Casemiro, dù trước đó tiền vệ 32 tuổi không còn giữ được vị trí chính thức.

Trước trận đấu với Tottenham, Casemiro có 10 lần đá chính sau 14 lần ra sân tại Premier League mùa này. Anh ghi được 3 bàn sau 24 trận trên mọi đấu trường, nhưng phong độ sa sút đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao ở Real Madrid. Khi đối đầu Tottenham, tiền vệ người Brazil được bố trí chơi cạnh Bruno Fernandes ở khu trung tuyến, nhưng thay vì tạo ra sự chắc chắn, anh tỏ ra chậm chạp và thiếu hiệu quả.

Ngay trong hiệp một, MU để Tottenham vươn lên dẫn trước sau pha lập công của James Maddison. Casemiro không thể kiểm soát tuyến giữa, thường xuyên để lộ khoảng trống và không theo kịp tốc độ của đối thủ. Anh cũng có một pha vào bóng nguy hiểm với Son Heung-min và phải nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ, càng khiến tình hình của MU thêm khó khăn.

Ngay sau trận đấu, CĐV MU chỉ trích Casemiro thậm tệ. Nhiều người kêu gọi CLB bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng hè, khi chứng kiến phong độ đáng thất vọng của cựu sao Real Madrid.

Một fan bức xúc: "Casemiro quá tệ hại. Đuổi anh ta đi càng sớm càng tốt". Một người khác mỉa mai: "Một bộ quần áo treo không động đậy trên sân còn di chuyển nhanh và linh hoạt hơn Casemiro".

"Casemiro hết thời. Đã đến lúc sử dụng các cầu thủ trẻ", "Mua cho Casemiro vé một chiều đến bất cứ đâu, miễn không còn ở MU nữa", "Casemiro cần học cách vào bóng hợp lý hơn. Giờ anh ta quá chậm rồi", "Casemiro không còn đóng góp được gì cả, cứ như MU đá thiếu người vậy"... là những phản ứng khác của CĐV MU trên X.

Casemiro từng được đồn đoán sẽ rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, với các đội bóng từ Saudi Arabia và Italy bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, mức lương khổng lồ trở thành rào cản lớn, khiến MU không thể tìm được bến đỗ phù hợp cho tiền vệ này.

Màn trình diễn trước Tottenham càng khiến tình hình của Casemiro thêm ảm đạm. MU đối diện với một bài toán nan giải khi giữ Casemiro lại thì gánh nặng lương bổng quá lớn, mà bán anh đi cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều khả năng tiền vệ 32 tuổi sẽ phải rời Old Trafford sau mùa giải này.

