Carragher dự đoán sốc về Chelsea

Cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher, một lần nữa khiến người hâm mộ Chelsea phẫn nộ khi đưa ra dự đoán gây sốc rằng đội bóng này sẽ không vượt qua vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2025/26.

Carragher cũng từng chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Chelsea dưới thời chủ sở hữu Todd Boehly.

Phát biểu trên chương trình Stick To Football, Carragher tiếp tục làm nóng mối quan hệ căng thẳng với các CĐV Chelsea. Carragher đánh giá: “Dự đoán về Chelsea ư, tôi không nghĩ họ sẽ vượt qua vòng bảng Champions League. Khi Chelsea mua bán cầu thủ, trong vài năm qua, cảm giác như họ chỉ đổi hết từ người này đến người khác mà không nâng cấp chất lượng. Đó là lý do họ khó vô địch”.

Lời nhận định này lập tức gây sốc cho các chuyên gia khác trong chương trình, với cựu tuyển thủ nữ Anh, Jill Scott, thốt lên: “Ồ, đó thực sự là một dự đoán chấn động, có thể gây tranh cãi lớn!”

Tuần trước, cựu danh thủ Liverpool bày tỏ sự nghi ngờ về định hướng của Chelsea dưới sự điều hành từ chủ sở hữu Todd Boehly và HLV Enzo Maresca: "Chelsea vô địch Club World Cup. Tuy nhiên, tôi không chắc điều này sẽ giúp CLB tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League. Những thương vụ của Chelsea trong vài năm qua tạo cảm giác như có rất nhiều cầu thủ đến và đi, nhưng không ai thực sự nâng tầm đội bóng”.

Chuyên gia bóng đá Anh cho rằng việc Chelsea mua bán quá nhiều khiến đội hình của họ thiếu ổn định. Hè này, "The Blues" đón thêm 8 tân binh với tổng chi phí khoảng 250 triệu bảng, nhưng ở chiều ngược lại, họ cũng chia tay 5 cầu thủ.

"Không một đội vô địch Premier League nào liên tục bán và mua cầu thủ như Chelsea", Carragher nhấn mạnh. "Nếu tôi nhớ không nhầm, họ phải mua bán ít nhất 20-30 cầu thủ trong ba năm qua".