Capello tiết lộ lý do đẩy Ronaldo rời Real Madrid

  • Thứ bảy, 11/10/2025 16:32 (GMT+7)
Fabio Capello vừa kể lại một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông: buộc phải chia tay “Người ngoài hành tinh” Ronaldo khi cả hai còn làm việc cùng tại Real Madrid.

Nhà cầm quân người Italy trở lại Bernabeu mùa hè 2006 dưới thời Chủ tịch Ramon Calderon, với nhiệm vụ khôi phục vinh quang sau ba năm trắng tay. Nhưng Capello sớm nhận ra kỷ nguyên Galacticos đang đi đến hồi kết, và Ronaldo - dù là biểu tượng lớn - đã không còn phù hợp với đội bóng.

“Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất tôi từng huấn luyện”, Capello chia sẻ thẳng thắn. “Nhưng anh ấy mê tiệc tùng, đi chơi mỗi đêm, nặng tới 94 kg và không chịu giảm cân. Tôi nói với Chủ tịch rằng chúng ta phải để anh ấy ra đi, không còn cách nào khác. Cuối cùng, chúng tôi đã làm vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn khẳng định: anh ấy là thiên tài thực thụ”.

Thời điểm đó, Real Madrid chiêu mộ Van Nistelrooy từ Manchester United để dẫn đầu hàng công, trong khi Ronaldo dần bị gạt khỏi kế hoạch. Đến kỳ chuyển nhượng mùa đông 2007, chân sút người Brazil chuyển sang AC Milan với giá chỉ 7 triệu euro - con số khiêm tốn nếu so với mức định giá 25 triệu euro trước đó.

Mùa giải ấy, Real Madrid giành chức vô địch La Liga, nhưng nghịch lý là Capello cũng bị sa thải ngay sau đó. Một năm sau, cả ông lẫn Ronaldo đều không còn thuộc về sân Bernabeu - khép lại chương cuối của kỷ nguyên Galácticos huy hoàng.

