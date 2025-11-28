Cập nhật bão số 15

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h).

Hồi 22 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h.

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới.

Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới)

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Dự báo tác động của bão

Vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3,0-5,0 m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0 m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4,0-6,0 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

