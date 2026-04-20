Cặp đôi yêu sau 5 ngày nhắn tin, về Việt Nam dạm ngõ mới lần đầu gặp

Sau vài ngày trò chuyện, chị Bích nhận lời tỏ tình của anh Cương vì thấy đúng mẫu người mà bản thân tìm kiếm bấy lâu. Hai tháng sau, cả hai làm lễ dạm ngõ và đón tin vui có em bé.

Cặp đôi nên duyên chỉ sau 5 ngày nhắn tin.

Ngày 27/6/2023, chị Trần Bích (sinh năm 1996) bất ngờ nhận được tin nhắn làm quen từ anh Đức Cương (sinh năm 1992). Khoảng 1 ngày sau, chị Bích trả lời.

Sau 5 ngày trò chuyện qua tin nhắn và gọi điện, anh Cương tỏ tình và chị Bích đã đồng ý dù chưa từng gặp mặt nhau.

"Trong 5 ngày nói chuyện, tôi và anh Cương chia sẻ rất nhiều về sở thích, dự định tương lai, gia đình. Tôi thấy anh ấy hợp gu, tạo cảm giác tin tưởng và an toàn nên đồng ý", chị Bích chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau khi chính thức yêu, cả hai mới lần đầu gọi video cho nhau. Dù đã là người yêu, khoảnh khắc nhìn thấy nhau qua màn hình vẫn khiến cả hai có chút ngại ngùng.

Dù yêu và cưới nhanh, chị Bích chia sẻ vợ chồng chị luôn cảm thấy hạnh phúc.

Thời điểm đó, anh Cương làm việc tại Shizuoka, còn chị Bích sống ở Okayama (Nhật Bản), nên cặp đôi yêu xa trong 2 tháng.

Không lâu sau, anh Cương chủ động gọi điện về gia đình bạn gái để xin phép làm lễ dạm ngõ. Được hai bên đồng ý, cả hai cùng bay về Việt Nam.

Ngày 5/8/2023, họ lần đầu gặp mặt trực tiếp tại sân bay Nội Bài. Chỉ 4 ngày sau, anh Cương cầu hôn và đến ngày 10/8/2023, lễ dạm ngõ diễn ra.

"Lần đầu gặp ngoài đời là ở sân bay, nhưng tôi và anh không thấy lạ lẫm vì trước đó đã nói chuyện rất nhiều", chị Bích chia sẻ.

Sau đó, cả hai quay lại Nhật Bản làm việc. Đến dịp nghỉ Tết Dương lịch, chị Bích lên thăm bạn trai và cả hai lên kế hoạch có con trong năm Rồng.

May mắn đến nhanh khi chỉ 10 ngày sau, chị Bích phát hiện mình mang thai.

Tổ ấm hiện tại của chị Bích và anh Cương.

Tháng 2/2024, cặp đôi tiếp tục về Việt Nam để đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Sau đó, họ quay lại Nhật Bản, tiếp tục cuộc sống làm việc nhưng vẫn phải xa nhau do khác thành phố.

Đến tháng 5/2024, cả hai mới chính thức về sống chung tại Okayama. Tháng 9/2024, con đầu lòng của họ chào đời và tới nay, bé đã đi học mẫu giáo.

"Tôi và ông xã yêu nhanh nhưng phải trải qua nhiều thăng trầm mới có thể sống chung một thành phố như bây giờ. May mắn là lúc nào cũng có nhau bên cạnh", chị Bích trải lòng.