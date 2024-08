Cặp ca sĩ tỷ view ra sao sau chia tay?

Tính đến nay, "Señorita" vẫn được xem là sản phẩm thành công nhất của cả Shawn Mendes và Camila Cabello.

Shawn Mendes và Camila Cabello đều có sản phẩm âm nhạc trong năm 2024. Sau khi tách khỏi nhau, dễ thấy âm nhạc của họ trở nên khác biệt, có chiều sâu hơn, tuy nhiên chưa thực sự bùng nổ trên các bảng xếp hạng (BXH).

Señorita (2019) hiện vẫn được xem là ca khúc thành công nhất của cả hai khi xô đổ nhiều kỷ lục, thống trị top 1 bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ, đạt hơn 1,7 tỷ lượt xem trên YouTube. Và quan trọng, Señorita từng bén duyên cho mối tình nóng bỏng của cặp ca sĩ nổi tiếng.

Nhưng đến năm 2021, hai người chia tay. Dù từng quay lại, Mendes và Cabello hiện vẫn không đi chung đường.

Sự trở lại ảm đạm của Shawn Mendes

Sau 2 năm vắng bóng, 4 năm chưa ra album mới, Shawn Mendes công bố album phòng thu thứ 5 có nhan đề Shawn, dự kiến phát hành vào ngày 18/10. Album bao gồm 12 ca khúc được lấy cảm hứng từ những chuyến du lịch, trải nghiệm của anh suốt thời gian qua.

Mở đường cho album, Mendes giới thiệu đĩa đơn Why Why Why, nói lên những suy ngẫm và đấu tranh nội tâm. Câu hát: "Tôi mở cuốn nhật ký của mình ra một trang / Mọi thứ làm tôi đau vẫn như vậy / Cảm giác như chẳng có điều gì mới mẻ để tôi nói / Tại sao? Tại sao? Tại sao?" được Billboard cho rằng đã thể hiện khía cạnh yếu đuối của Mendes.

Một chuyên gia âm nhạc nhận xét: "Why Why Why sở hữu giai điệu acoustic pop với những nét đồng quê. Đây là sự thay đổi mới mẻ so với các sản phẩm trước đây của Shawn, nêu bật mong muốn khám phá những thanh âm mới của anh ấy".

Trong tuần đầu tiên, Why Why Why được bình chọn là ca khúc đáng nghe nhất. Tuy nhiên, hiệu ứng của nó trên các BXH gây thất vọng. Sản phẩm chào sân ở vị trí 60 trên BXH toàn cầu của Spotify với 2,07 triệu lượt phát trực tuyến, xếp hạng 94 tại Mỹ với 479 nghìn lượt phát trực tuyến. Trong khi đó, trên iTunes, ca khúc đứng thứ 74.

Shawn Mendes trở lại với hình ảnh trưởng thành đến khó nhận ra. Ảnh: @shawnmendes.

Isn't That Enough, một đĩa đơn khác của Mendes, cũng không cho thấy dấu hiệu khả quan khi mất hút khỏi các BXH. Đây là bản ballad gợi lên sự bình yên, tự do và ngọt ngào giữa những hỗn loạn mà anh phải nếm trải.

Thực ra, màn tái xuất của Mendes có chút ảm đảm cũng dễ hiểu vì chất liệu nhạc đã có sự thay đổi - trưởng thành, sâu sắc và mang tính trải nghiệm hơn, không còn phảng phất hình ảnh một Mendes vui tươi, yêu đời trong các sáng tác về tình yêu. Do vậy, khán giả cần thời gian thích nghi với một phiên bản Mendes mới mẻ.

Tuy nhiên, giới chuyên môn tỏ ra lo lắng vì những gì diễn ra với Mendes đang gần như tương đồng với Katy Perry. Cả hai đều tung 2 đĩa đơn mở đường cho album mới và đón nhận hiệu ứng không như mong đợi.

Camila Cabello hoạt động năng nổ

Khác Shawn Mendes, Camila Cabello tập trung toàn bộ thời gian vào âm nhạc. Cô kết hợp Ed Sheeran, tung ca khúc Bam Bam có lời bài hát ám chỉ mối tình tan vỡ với người cũ. Ca khúc đạt hạng 7 tại Anh, nhận đề cử giải MTV VMAs và People's Choice Awards.

Tháng 4/2022, cô tung album Familia với một số ca khúc hit như Celia, Psychofreak và Hasta los Dientes. Album đã lọt vào top 10 tại Canada, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Mỹ. Đa số bài đánh giá về Familia đều là tích cực. Trên Metacritic, album nhận được điểm trung bình 76/100.

Hồi tháng 3, giọng ca người Mỹ gốc Cuba phát hành đĩa đơn I Luv It và vấp phải ý kiến trái chiều. Nhiều người bình luận về sự thay đổi của nghệ sĩ từ nhạc pop thông thường sang nhạc hyperpop. Có đánh giá khen tinh thần năng lượng của bài hát, trong khi số khác coi sự thay đổi về phong cách là "thử nghiệm thất bại".

Camila Cabello nỗ lực làm mới trong âm nhạc, phong cách. Ảnh: @camila_cabello.

Nối tiếp chuỗi ngày lao động không ngừng, Cabello thông báo tung album C,XOXO sau đó 3 tháng. Đây là tuyển tập các ca khúc khám phá chủ đề tình yêu và sự trao quyền, phản ánh những trải nghiệm cá nhân của Cabello theo hướng mới khi được kết hợp với yếu tố của hyperpop, hip-hop, avant-pop và alt-pop.

Album xếp vị trí thứ 3 trên BXH Billboard 200 của Mỹ, thu về 36.500 đơn vị tương đương album. Tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, C,XOXO lọt top 10. Tuy nhiên, loạt ca khúc mới của Cabello không thể trụ lâu trên các BXH.

Cây bút Harry Tafoya của Pitchfork chấm album 6,9/10 điểm, lưu ý đến sự kết hợp giữa các thể loại và sự đa dạng về âm thanh. Tác giả James Mellen từ Clash chấm album 7/10 điểm, đánh giá cao sự táo bạo và khác biệt so với âm thanh nhạc pop trước đó của Cabello.

Mặc dù không phải là cú đột phá như đông đảo fan trông đợi, album C,XOXO vẫn cho thấy nỗ lực làm mới, chứng tỏ cựu thành viên Fifth Harmony không giậm chân tại chỗ.