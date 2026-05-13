Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vướng đường điện cao thế cận ngày thông xe

Theo kế hoạch, đoạn 16 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 18/5. Trong ảnh là nút giao của dự án với đường Võ Nguyên Giáp đã được thi công hoàn thiện phần lớn các hạng mục chính, sẵn sàng thông xe trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên, dự án hiện vẫn còn vướng một số hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện cao thế 110 KV tại khu vực Km5+260 do chưa bảo đảm khoảng cách an toàn lưới điện để triển khai thi công. Trước những khó khăn này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai đã đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sớm triển khai cải tạo đường điện nhằm bảo đảm tĩnh không an toàn phục vụ thi công và xe cộ lưu thông khi dự án đi vào khai thác.

Theo Ban Quản lý, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đi qua các địa bàn Phước Tân, Tam Phước, Bình An, Long Thành và An Phước đến nay đã thực hiện hơn 92% giá trị hợp đồng.

Tại gói thầu số 18, đoạn từ Km0+000 đến Km6+200, liên danh nhà thầu do Trungnam E&C giữ vai trò chủ lực đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Gói thầu có giá trị 1.479 tỷ đồng và đến nay đã hoàn thành hơn 96% khối lượng công việc.

Toàn bộ tuyến chính của dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được thảm nhựa phẳng, rộng và êm. Hai bên tuyến, dải phân cách, hộ lan cùng hệ thống an toàn giao thông cơ bản đã hoàn thiện.

Ban điều hành dự án đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục giao thông cuối cùng như lắp tôn hộ lan, dải phân cách, lưới chống chói, sơn vạch kẻ đường, hệ thống an toàn giao thông, làm bê tông lề đường và các hạng mục phụ trợ liên quan.

Toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 54 km, đi qua địa bàn TP Đồng Nai và TP.HCM, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài khoảng 16 km, dự án thành phần 2 dài khoảng 18 km cùng đi qua địa bàn TP Đồng Nai, còn dự án thành phần 3 dài gần 20 km đi qua địa bàn TP.HCM.

Trước đó, ngày 29/4, dự án thành phần 2 và 3 với tổng chiều dài khoảng 37,5 km đã được đưa vào khai thác, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51 và tạo thêm trục kết nối giao thông quan trọng giữa Đồng Nai và TP.HCM.

Theo kế hoạch, trước ngày 18/5, đoạn thành phần 1 cũng sẽ tiếp tục được đưa vào vận hành.

Khi đó, toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khai thác đồng bộ đủ hơn 54 km kéo dài từ Phước Tân, TP Đồng Nai đến nút giao Quốc lộ 56 TP.HCM.

Việc toàn tuyến đi vào hoạt động được kỳ vọng giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm TP Đồng Nai đến nút giao Quốc lộ 56 TP.HCM, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, thông suốt hơn cho người dân và phương tiện.

Tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51, kết nối từ ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến được xây dựng giai đoạn 2026-2029, với tổng mức đầu tư khoảng 16.406 tỷ đồng .

