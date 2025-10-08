Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cao Bằng bác tin đồn nhà máy thủy điện Bình Long bị vỡ đập

  • Thứ tư, 8/10/2025 11:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng địa phương bác bỏ và khẳng định đó là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Sáng 8/10, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, cho biết: Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (từ ngày 6 tới 7/10), mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây ngập lụt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Nhà máy Thủy điện Bình Long, thuộc địa phận Hòa An, tỉnh Cao Bằng bị vỡ đập, tỉnh đã thành lập đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và khẳng định không có bất kỳ sự cố vỡ đập nào xảy ra tại đây.

Bac tin vo de anh 1

Hiện trạng Thủy điện Bình Long khi đoàn kiểm tra của tỉnh Cao Bằng đến kiểm tra.

Hiện nay, Thủy điện Bình Long vẫn đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy phần đường cạnh bên Nhà máy Thủy điện này bị lở một đoạn do dòng nước đánh thẳng vào và xoáy ngược lại, song khả năng lở tiếp đến sát mặt đập là không cao…

Bac tin vo de anh 2

Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành Cao Bằng thường xuyên kiểm tra tại nhà máy Thủy điện Bình Long.

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng sẽ vào cuộc điều tra, xem xét, xử lý những tập thể, cá nhân đưa thông tin thất thiệt kể trên và khuyến nghị người dân chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thức như: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan báo chí được cấp phép. Tuyệt đối không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Duy Chiến/Tiền Phong

