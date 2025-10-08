Cao Bằng bác tin đồn nhà máy thủy điện Bình Long bị vỡ đập

Sáng 8/10, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, cho biết: Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (từ ngày 6 tới 7/10), mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây ngập lụt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Nhà máy Thủy điện Bình Long, thuộc địa phận Hòa An, tỉnh Cao Bằng bị vỡ đập, tỉnh đã thành lập đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và khẳng định không có bất kỳ sự cố vỡ đập nào xảy ra tại đây.
|
Hiện trạng Thủy điện Bình Long khi đoàn kiểm tra của tỉnh Cao Bằng đến kiểm tra.
Hiện nay, Thủy điện Bình Long vẫn đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy phần đường cạnh bên Nhà máy Thủy điện này bị lở một đoạn do dòng nước đánh thẳng vào và xoáy ngược lại, song khả năng lở tiếp đến sát mặt đập là không cao…
|
Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành Cao Bằng thường xuyên kiểm tra tại nhà máy Thủy điện Bình Long.
Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng sẽ vào cuộc điều tra, xem xét, xử lý những tập thể, cá nhân đưa thông tin thất thiệt kể trên và khuyến nghị người dân chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thức như: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan báo chí được cấp phép. Tuyệt đối không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Sách hay về môi trường
How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.
We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.