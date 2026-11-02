Cảnh xấu xí ở trận Liverpool thua Arsenal

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Pha bóng xấu xí của Allister.
Vụ va chạm xảy ra khi tiền vệ người Argentina có động thái khiêu khích, vỗ vào đầu Martin Odegaard trong lúc đội của Arsenal nằm sân đòi hưởng quả phạt. Tình huống lập tức kéo theo phản ứng dữ dội từ Jurrien Timber và Noni Madueke.
Cựu cầu thủ Chelsea lao tới xô xát đối thủ và Mac Allister lập tức ngã lăn ra sân sau khi bị đụng chạm. Dù vậy, Madueke không bị trọng tài rút thẻ phạt. Đánh giá về pha bóng trên sóng Sky Sports, Neville khẳng định lỗi ban đầu hoàn toàn xuất phát từ phía ngôi sao của Liverpool.
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Allister ngã xuống sân dù pha va chạm rất nhẹ.
Cựu hậu vệ MU cũng đặc biệt dành lời khen ngợi cho quyết định không rút thẻ đỏ của tổ công nghệ:
Trở lại diễn biến trận đấu, Arsenal giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 1-0 nhờ bàn thắng của Kai Havertz ở phút 16. "Pháo thủ" chính thức soán ngôi đầu của Man City sau vòng 9 Premier League khi hơn đối thủ 3 điểm.
Lần đầu tiên kể từ chiến thắng 2-0 vào tháng 9/2012, khi Mikel Arteta vẫn còn là cầu thủ, Arsenal mới lại ca khúc khải hoàn trên sân nhà của Liverpool. Arsenal nối dài phong độ ấn tượng với 17 chiến thắng trong 20 trận gần nhất tại Premier League.
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