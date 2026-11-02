Cảnh xấu xí ở trận Liverpool thua Arsenal

Cựu danh thủ Gary Neville kịch liệt chỉ trích Alexis Mac Allister sau tình huống nằm sân ở trận thua 0-1 của Liverpool trước Arsenal thuộc vòng 9 Premier League đêm 1/11.

Pha bóng xấu xí của Allister.

Vụ va chạm xảy ra khi tiền vệ người Argentina có động thái khiêu khích, vỗ vào đầu Martin Odegaard trong lúc đội của Arsenal nằm sân đòi hưởng quả phạt. Tình huống lập tức kéo theo phản ứng dữ dội từ Jurrien Timber và Noni Madueke.

Cựu cầu thủ Chelsea lao tới xô xát đối thủ và Mac Allister lập tức ngã lăn ra sân sau khi bị đụng chạm. Dù vậy, Madueke không bị trọng tài rút thẻ phạt. Đánh giá về pha bóng trên sóng Sky Sports, Neville khẳng định lỗi ban đầu hoàn toàn xuất phát từ phía ngôi sao của Liverpool.

Ông nói: "Đó là lỗi của Mac Allister vì cậu ấy vỗ vào đầu Odegaard khi đối thủ đang nằm sân, một hành động hoàn toàn thừa thãi. Tôi không nghĩ Mac Allister cần phải ngã xuống như vậy, dù đúng là có một cú hích nhẹ. Chỉ một hành động rướn đầu về phía trước cũng có thể khiến bạn trả giá đắt".

Allister ngã xuống sân dù pha va chạm rất nhẹ.

Cựu hậu vệ MU cũng đặc biệt dành lời khen ngợi cho quyết định không rút thẻ đỏ của tổ công nghệ: "Tôi hy vọng họ không phạt thẻ đỏ cho tình huống này. Rất hoan nghênh tổ VAR vì họ nhận diện chính xác rằng cú ngã của Mac Allister là điều đáng xấu hổ. Trọng tài VAR thực chất đã truyền đạt đúng ý đó, chỉ là bằng cách dùng từ ngữ lịch sự hơn thôi".

Trở lại diễn biến trận đấu, Arsenal giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 1-0 nhờ bàn thắng của Kai Havertz ở phút 16. "Pháo thủ" chính thức soán ngôi đầu của Man City sau vòng 9 Premier League khi hơn đối thủ 3 điểm.

Lần đầu tiên kể từ chiến thắng 2-0 vào tháng 9/2012, khi Mikel Arteta vẫn còn là cầu thủ, Arsenal mới lại ca khúc khải hoàn trên sân nhà của Liverpool. Arsenal nối dài phong độ ấn tượng với 17 chiến thắng trong 20 trận gần nhất tại Premier League.

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Highlights Liverpool 0-1 Arsenal Đêm 1/11, Arsenal đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.